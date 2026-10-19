긍정적인거야? 아니면 정신줄을 놓은거야? '7년만의 6경기 무승' 그럼에도 희망을 꺼낸 캐릭 "오늘 새로운 출발하는 듯한 느낌이 들었어"...맨유 팬들 복장 터지는 중

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨유의 부진이 길어지고 있다.

6경기째 승리를 하지 못하고 있다. 맨유는 19일(한국시각) 영국 리즈의 엘런드 로드에서 끝난 리즈 유나이티드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 맨유는 전반 35분 음뵈모가 선제골을 넣었지만 후반 6분 리즈 칼버트 르윈에게 동점골을 얻어맞았다.

맨유는 리즈 원정에서 승리가 간절했지만 결과적으로 승점 1점을 챙기는 데 그쳤다. 무승부로 맨유는 모든 대회를 통틀어 최근 6경기 연속 승리를 거두지 못했고, 프리미어리그 13위에 머물렀다. 리그 7경기서 1승4무2패로 승점 7점이다. 리그 선두 맨시티(승점 21)와 벌써 승점 차가 14점까지 벌어졌다. 맨유 팬들의 불만이 점점 커지고 있다.

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시즌 초 기대와는 전혀 다른 분위기다. 맨유는 지난 시즌 후반기 마이클 캐릭 감독이 임시 감독 지휘봉을 잡은 후 놀라운 상승세를 보였다. 유럽챔피언스리그 티켓까지 따냈다. 고무된 맨유 수뇌부는 캐릭 감독을 정식 감독으로 선임했다. 맨유는 중앙 미드필더 영입에 거액을 쏟아부으며 올 시즌 우승 도전에 나섰다. 하지만 초반부터 부진이 이어지는 모습이다.

체제에서 EPL 3위에 오르며 반등에 성공했던 맨유는 올 시즌 추락을 거듭하고 있다.

로이터 연합뉴스

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맨유가 올 시즌 현재까지 거둔 승리는 EPL 1승, 유럽챔피언스리그 1승이 전부다. 맨유의 6경기 연속 무승은 2018~2019시즌 이후 처음이다. 캐릭 감독을 향한 경질설까지 흘러나오고 있다.

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그럼에도 캐릭 감독은 긍정적이다. 그는 경기 후 기자회견에서 그는 "경기에서 승리한 것은 아니기 때문에 너무 들뜨지는 않으려고 한다. 하지만 올바른 이유로 올바른 일을 계속해 나간다면 결국 그에 걸맞은 결과를 얻게 된다"고 밝혔다.

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이어 "솔직히 말하면 오늘은 새로운 출발을 하는 듯한 느낌이 조금 들었다. 우리가 지금 어떤 상황에 있는지 인정하고, 그것을 바꾸기 위해 행동하는 것"이라고 설명했다.

캐릭 감독은 "선수들이 얼마나 간절한지 분명하게 드러났다. 서로를 위해 정말 잘해내고 싶어 한다. 지난 며칠 동안 선수단에는 분명한 목표 의식이 있었고, 선수들은 그 마음가짐을 경기장에서도 보여줬다"고 강조했다. 그러면서 "오늘은 어려운 경기였다. 리즈는 상대에게 문제가 있다면 아주 빠르게 그 약점을 찾아내는 팀이다. 하지만 우리 선수들은 정말 훌륭하게 맞서 싸웠다"고 덧붙였다.

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맨유 팬들의 복장만 무너지고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com