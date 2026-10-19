[오피셜]"이민성호가 중국에 굴욕패한 바로 그 대회" 판다컵 11월 중국 청두서 개최 확정…'U-20 아시안컵 출전' 김정수호, 중국-베트남-타지키스탄과 격돌

2025년 판다컵에서 우승한 이민성호. 사진제공=판다컵 대회조직위원회

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시아 19세 이하 선수들이 자웅을 겨루는 판다컵이 올해도 어김없이 열린다.

중국축구협회(CFA)는 19일, 'CFA 팀 차이나 판다컵 인터내셔널 유스 풋볼 토너먼트 2026(이하 청두컵)' 개최 계획을 발표했다. 11월 11일부터 17일까지 대한민국, 중국, 베트남, 타지키스탄 등 4개국 U-19팀이 청두솽류스포츠센터에 모여 토너먼트를 펼친다는 내용이다.

CFA 발표에 따르면, 한국은 11일 타지키스탄, 14일 베트남, 17일 중국과 차례로 격돌한다. 2027년 U-20 중국 아시안컵 대회를 준비 중인 김정수 U-20 대표팀 감독이 선수단을 꾸려 중국 원정길에 오를 것으로 예상된다.

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이번 대회는 내년 3월 중국에서 열리는 U-20 아시안컵 본선 사전 캠프 성격을 띤다. 한국은 지난 9월 키르기스스탄에서 열린 아시안컵 예선에서 A조 1위로 본선 진출권을 획득했다. 예선에서 탈락한 베트남을 제외하고 중국, 타지키스탄은 본선에서도 맞딱뜨릴 수 있는 팀들이다.

김정수 감독은 지난 9~10월 A매치 데이를 기해 전남 보성에서 부임 후 6번째 국내 소집 훈련을 진행하며 아시안컵 무대에 대비했다. 동나이대 최고의 선수로 평가받는 김현오(경남) 배승균(도르드레흐트) 모경빈(수원) 등이 훈련에 참가했다.

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한국은 지난해에도 판다컵에 참가했다. 이민성 감독이 이끌던 한국 U-22 대표팀은 지난해 같은 경기장에서 열린 판다컵에 2승 1패의 성적으로 중국, 베트남 등을 꺾고 우승했다. 하지만 2차전 중국전 0대2 패배로 대중의 큰 비판을 받았다. 중국전 2연패를 당했던 이 감독은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준결승에서 중국을 2대1로 꺾고 트라우마를 극복했다. 결승에서 일본마저 잡고 대회 3연패를 차지했다.

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지난 2019년, 한국 대표팀 주장이 우승 트로피에 발을 올리고 소변을 보는 시늉을 하는 듯한 부적절한 세리머니로 중국 주최측이 우승 트로피를 박탈하고 대한축구협회(KFA)가 공식 사과한 대회도 판다컵이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com