파이널A 확정! 한 고비 넘긴 전북 현대, 위기는 현재진행형, 올해 '무관'→ACLE 출전권 목표 수정..'감독 변수는 존재, 대안 준비 이어진다'

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 파이널A를 확정했지만, 존재하는 위기는 여전히 진행 중이다. 올해 '무관'이 확정됐고, 정규리그 최종 순위에 따라 아시아 클럽 대항전 출전 자격이 결정된다. 정정용 감독의 거취 변수도 종결된 게 아니다. '벤투 접촉설'은 물밑으로 가라앉아 있지만 언제라도 부상할 수 있다.

전북은 18일 '전주성'에서 제주 SK를 난타전 끝에 3대2로 잡으며 리그 5경기 만에 승리했다. 전북의 주득점원 티아고가 멀티골, 새롭게 주장 완장을 찬 수비수 김영빈이 헤더골을 터트렸다. 모처럼의 승리로 정 감독과 전북 선수들은 파이널B 추락이라는 큰 재앙을 모면했다. 만약 제주에 패했더라면 파이널A 진출을 확정할 수 없었다. 전북은 안양전(24일) 결과와 상관없이 상위 6개팀끼리 대결하는 파이널A에 진출했다.

전북 티아고 사진제공=한국프로축구연맹

하지만 안심할 상황은 아니다. 결과적으로 정규리그와 코리아컵 우승이 무산됐다. 거스 포옛 감독이 이끌었던 1년 전 전북은 두 대회 모두 정상에 올랐다. 전북 구단의 올해 목표는 수정됐다. 다음 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전 자격 획득이다. K리그에 주어진 쿼터에 따라 3위 전북(승점 47)이 ACLE 본선에 직행하기 위해선 2위를 해야 한다. 결국 2위인 '현대가' 라이벌 울산 HD(승점 50)를 넘어야 한다. 최종 순위 3위를 하면 ACLE 예선(PO)을 거쳐야 한다. 코리아컵 우승팀이 K리그1 4위 이내에 들지 못할 경우에는 3위를 해도 본선에 직행할 수 있다.

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따라서 전북은 안양전과 스플릿 후 파이널A에서 치를 5경기에 모든 걸 걸어야 한다. 그러나 전북은 올해 말까지 치를 이번 시즌 ACLE 4경기를 남겨 두고 있다. 베이징 궈안(원정), 조호르(홈), 가시마(원정), 감바 오사카(홈) 순이다. 경기력이 일정치 않은 전북이 K리그와 ACLE를 병행하는 상황이라 매 경기가 고비다. 다음 안양전 결과가 중요하다. 좋은 흐름을 타야만 두 대회를 모두 성공적으로 이어갈 수 있다. 안양전 결과는 27일 베이징과의 ACLE 3라운드까지 영향을 줄 수 있다.

전북 현대 주장 김영빈 사진제공=한국프로축구연맹

제주전 승리와 파이널A 진출로 정 감독에 대한 팬들의 비난 수위는 잦아들었다. 그렇지만 '팬심'은 결과에 따라 언제라도 돌변하기 마련이다. 올해 남은 10경기 결과에 따라 정 감독에 대한 최종 평가가 내려질 것이다. 포옛으로부터 지휘봉을 넘겨받은 정 감독은 전북 구단과 2년 계약했다.

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전북 구단에 정통한 한 관계자는 "정 감독이 ACLE 출전권을 따낸다면 전북 경영진이 감독을 교체할 명분이 약해진다. 그렇지만 구단은 늘 미래를 준비할 것이다. 차기 감독 후보들과 접촉할 수 있는 여지는 얼마든지 열려 있다"고 말했다. 전북 구단은 최근 제기된 '야인' 파울루 벤투 전 한국 A대표팀 감독과의 접촉설에 대해 긍정도 부정도 하지 않았다.

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국내외 에이전트 업계에선 "전북 구단이 후보 감독 접수 채널을 열어 놓은 것으로 알려져 있다. 벤투 감독뿐 아니라 여러 외국인 후보가 전북 감독 자리에 관심을 보이고 있다. 남은 경기와 팀 성적에 따라 상황은 어떤 식으로든 급변할 수 있다"는 반응이 나오고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com