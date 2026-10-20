충격 망언서 시작! '손흥민 병역 조롱' 당시와 닮았다…맨유 선수들 '인터뷰 제한'→리산마 '폭탄 발언'이 원인

한국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드 선수들의 언론 인터뷰가 금지됐다. 2026 북중미 월드컵 당시 한국 국가대표팀을 보는 듯하다. 한국의 인터뷰 보이콧이 일부 언론의 잘못에서 시작됐다면, 맨유의 보이콧은 한 선수의 실언에서 출발했다는 점에서 차이를 보인다.

영국 매체 '더선'은 19일(한국시각) '맨유 선수들은 지난주 리산드로 마르티네스의 폭탄 발언이 나온 이후 언론과 인터뷰하지 못하도록 제한받았다'고 보도했다.

마테우스 쿠냐와 브루노 페르난데스는 지난 18일 리즈 유나이티드와의 경기에서 1-1로 비긴 뒤 믹스트존(공동취재구역)을 지나가면서 언론과의 대화가 "허용되지 않았다"고 밝혔다. 페르난데스도 믹스트존에 모여 있던 맨유 담당 기자들에게 "나는 이야기할 수 없다. 허락받지 못했다"고 말했다.

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브루노 페르난데스. 사진=더선

원인은 지난 14일로 거슬러 올라간다. 마르티네스는 같은날 아틀레티코 마드리드와의 UEFA 챔피언스리그 경기에서 0-2로 패한 뒤 맨유 수뇌부를 공개적으로 비판했다. 그는 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터를 겨냥해 구단이 더 많은 것을 보여줘야 한다고 요구했고, 벌금을 부과받았다.

마르티네스의 발언 때문에 맨유 선수들에게 인터뷰 자제 요청이 내려진 것으로 보인다. 통상적으로 선수들이 홍보 담당자를 대동하지 않은 상태로 인터뷰를 거절하는 경우는 없다고 더선을 설명했다. 한국 팬들에게는 익숙한 상황이다. 올해 월드컵 당시 일부 매체가 손흥민에게 병역 관련 조롱을 쏟아내면서 국가대표팀 전체가 언론과의 접촉을 피한 바 있다. 맨유 역시 당분간은 공식적인 자리에서 선수들의 발언을 주의시키며 어수선한 분위기를 다잡을 것으로 보인다.

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맨유는 리즈를 상대로 리드를 잡고도 골을 허용하면서 또다시 승점 3점 획득에 실패했다. 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7경기에서 단 1승만을 기록하고 있다. 순위는 13위까지 내려앉았다.

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선수들과는 달리 캐릭 감독은 인터뷰 요청에 응했다. 이번 시즌 지독한 부진에도 그는 여전히 희망을 잃지 않은 모습이었따.

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그는 'BBC'와의 인터뷰에서 "양 팀 모두에게 힘든 경기였고, 몇몇 순간에는 우리가 좋은 축구를 보여주기도 했다"며 "우리는 결과를 얻기 위해 노력해야 했고, 어려운 상황에서도 선수들이 경기에 임한 방식이 자랑스러웠다"고 말했다. 이어 "긴장감이 넘치고 팽팽한 경기였다"며 "어느쪽이든 결과를 가져갈 수 있었기에 승점 1점을 받아들이고 다음 경기를 준비하겠다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com