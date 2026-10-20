맙소사 리버풀 남을걸! '욕이란 욕은 다 먹고' 이제와 후회막심…그런데 리버풀은 자존심도 없다 "아놀드 재영입 관심"

사진=안필드 워치

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[스포츠조선 강우진 기자]온갖 욕을 다 먹으면서 리버풀을 떠난 트렌트 알렉산더-아놀드의 인내심이 한계에 다다른 것으로 보인다. 좀처럼 출전 기회를 받지 못하고 있는 그를 리버풀이 재영입할 것이란 전망까지 나온다.

영국 매체 '팀토크'는 19일(한국시각) '리버풀은 알렉산더-아놀드의 재영입에 관심을 보이고 있다'며 '그는 출전 시간 부족에 대한 불만이 커지면서 레알 마드리드에서의 미래를 고민하고 있다'고 보도했다.

알렉산더-아놀드는 레알 생활 자체에는 만족하고 있지만, 경기장에서 뛰는 시간이 제한되면서 점점 더 큰 불만을 느끼고 있다고 한다. 특히 같은날 있었던 레알과 세비야의 경기는 그의 자존심을 짓밟기에 충분했다.

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매체는 '알렉산더-아놀드가 출전할 수 있는 상태였음에도 레알은 페데리코 발베르데를 오른쪽 풀백으로 기용했다'며 '발베르데는 평소 미드필더로 뛰는 선수다. 이 결정으로 아르다 귈러는 보다 깊은 위치에서 플레이할 수 있었고, 엔드릭은 공격진에 포함됐다'고 설명했다.

AFP연합뉴스

이러한 팀의 선택은 알렉산더-아놀드의 팀 내 입지에 대한 의문을 더욱 키웠다. 그는 오른쪽 풀백은 물론 미드필더로도 활용할 수 있는 자원임에도 선택받지 못했다. 알렉산더-아놀드는 지난 시즌 레알에 합류한 이후 선발 출전은 단 14경기에 그쳤고, 이번 시즌에도 지금까지 선발로 나선 경기는 세 차례뿐이다. 최근 비야레알전에서는 52분만 뛰고 교체로 물러났다. 소속팀에서 정기적으로 출전하지 못한 것은 2026 북중미 월드컵 잉글랜드 대표팀 명단에서도 제외되는 결과로 이어졌다.

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알렉산더-아놀드의 영입을 노리는 팀들은 많다. 리버풀과 아스널, 첼시, 맨체스터 시티가 그의 상황을 주시하는 구단에 포함돼 있다고 매체는 주장했다. 바이에른 뮌헨도 관심을 보이고 있다고 한다.

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친정 팀인 리버풀은 알렉산더-아놀드에게 좋지 않은 감정을 갖고 있음에도 그를 다시 데려오고자 한다. 리버풀은 그가 떠난 이후 오른쪽 풀백 자리를 제대로 메우지 못했다. 아스널과 첼시, 맨시티도 알렉산더-아놀드를 영입할 수 있는 상황이 온다면 움직일 수 있다. 뮌헨 또한 그를 팀의 전력과 전술적 유연성을 강화해 줄 선수로 평가하고 있다.

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레알은 현재 알렉산더-아놀드를 적극적으로 내보내려는 움직임을 보이지는 않고 있다. 다만 알렉산더-아놀드 측은 선수의 팀 내 입지가 개선되지 않을 경우 합리적인 제안을 검토할 의향이 있는 것으로 전해졌다.