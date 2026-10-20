이강인 우승에 하등 도움 안 된다! '유리몸 의심' 2주 결장…내구도 다 닳았나→뮌헨·바르사전까지 복귀 목표

사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 팀 동료 크리스티안 로메로가 부상으로 전열에서 이탈하게 됐다. 시즌 초반 좋은 활약을 펼쳤지만, 또다시 부상이 발목을 잡으면서 우려를 키우고 있다. 스페인 라리가와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그를 병행해야 하는 아틀레티코 입장에서는 로메로의 이탈이 달갑지 않은 상황이다. 이강인의 우승 경쟁에도 악영향을 미칠 수 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 19일(한국시각) '디에고 시메오네 아틀레티코 감독에게 좋지 않은 소식이 전해졌다'며 '로메로가 에스파뇰과의 경기에서 내전근에 경미한 부상을 당해 10~12일 동안 결장하게 됐다'고 보도했다.

로메로는 곧 있을 UEFA 챔피언스리그 슈투트가르트전(21일)과 리그 데포르티보전(25일)에서 결장할 예정이다. 시메오네 감독은 바이에른 뮌헨, FC 바르셀로나와의 대결이 시작하기 전까지 그의 복귀를 바라고 있다. 정밀 검사를 통해 로메로의 근육에 무리가 간 사실이 확인됐다고 한다. 심각한 부상은 아니며, 비교적 짧은 회복 기간이 예상된다.

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로이터연합뉴스

매체는 '아틀레티코가 유럽 무대와 스페인 무대에서 모두 경기력을 유지해야 하는 중요한 시점에 두 경기 연속 결장이 발생했다'며 '로메로는 아틀레티코가 필요로 했던 선수로 이번 부상은 그가 팀에 합류한 이후 맡아온 역할을 고려하면 특히 큰 타격이다'고 주장했다.

로메로는 아틀레티코 수비진의 핵심 선수 중 한 명으로 자리 잡았으며, 그의 합류는 수비 조직력을 개선하는 데 도움이 됐다. 다만 로메로의 잦은 부상이 문제다. 토트넘 시절에도 로메로는 여러 차례 부상으로 이탈하는 모습을 보였다. 지난 시즌에는 토트넘이 치열한 강등권 경쟁을 벌이는 상황에서 부상으로 시즌 아웃됐다. 어느덧 30세를 바라보고 있는 상황이라 신체의 내구성 자체가 무너진 것이 아닌지 우려가 크다. 핵심 수비수의 잦은 부상은 팀의 경기력을 악화시키는 원인이 된다.

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로메로가 없는 상황에서 마르크 푸빌과 다비드 한츠코가 아틀레티코의 센터백 조합을 구성할 대안으로 떠오르고 있다. 코칭스태프는 그동안 로메로를 중심으로 운영해 온 수비진을 어떻게 재편할지 결정해야 한다. 구단은 로메로의 복귀를 무리하게 앞당길 생각은 없는 것으로 알려졌다. 최우선 목표는 이후에 있을 뮌헨, 바르셀로나와의 경기에 맞춰 로메로가 돌아오는 것이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com