'韓 은퇴설, 유럽선 빅클럽 이적설' 대박 김민재, 말디니 직속 후배 되나…"아모림이 선호하는 유형" 밀란과 링크

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]겨울 이적시장을 앞두고 유럽 빅클럽의 관심을 받고 있는 대한민국 괴물 센터백 김민재(바이에른 뮌헨)가 이번엔 이탈리아 명문 AC밀란과 링크됐다.

이탈리아 일간 '칼치오메르카토'는 최근 김민재가 "여전한 AC밀란 영입 후보"라고 보도했다. 이 매체는 '밀란, 1월 이적시장의 절대적 우선순위: 루벤 아모림 감독이 기다리는 중앙 수비수, 유력후보 2인'이라는 제하의 기사에서 김민재를 언급했다.

보도에 따르면, 밀란은 주력 센터백 마테오 가비아가 허벅지 부상으로 최소 3개월 이상 결장이 예상되고 있다. 밀란은 "핵심 선수 한 명과 전술적 옵션 하나를 잃었으며, 현재 가용 가능한 센터백 자원은 극히 부족한 상황"이다. '칼치오메르카토'는 "구단 경영진은 겨울 이적시장에서 센터백 영입이 단순히 선수단 수준을 높이기 위한 선택이 아니라, 반드시 해결해야 할 필수 과제임을 인지하고 있다"라고 현재 분위기를 전했다.

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Xinhua연합뉴스

이 매체가 먼저 언급한 수비수는 스포르팅 핵심 센터백 이나시우다. 밀란은 지난 여름 이적시장에서 이나시우 영입을 노렸으나, 데드라인에 중단됐다. "스포르팅은 핵심 자원을 떠나보낼 때 반드시 거액의 이적료를 요구한다"며 "밀란은 이나시우를 영입하려면, 4000만유로 이상의 제안이 필요하다는 점을 잘 알고 있을 것이다. 그 정도 금액으로도 충분하지 않을 수 있다"라고 전했다.

"밀란은 1월에 구체적인 영입 시도를 하겠다는 의사를 다시 한 번 전달했다. 이나시우 본인 역시 자신의 스승인 아모림 감독과 재회하기 위해 밀란으로 이적하는 것에 매우 긍정적인 것으로 알려졌다"라며 영입 가능성이 살아있다고 덧붙엿다.

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'칼치오메르카토'는 "김민재도 여전히 영입 후보군에 포함됐다"라고 전했다. "올 시즌 단 3경기 출전에 그치며 감독, 구단으로부터 완전히 신뢰를 잃은 것으로 보이는 김민재의 뮌헨 생활은 이제 끝을 향해가는 듯하다. 밀란은 에이전트를 통해 정보를 수집하며 상황을 면밀히 주시하고 있다"라고 밝혔다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이어 "뮌헨측에서 유리한 재정 조건으로 합의할 수 있음을 시사하는 신호가 나온다면, 밀란은 즉각 움직일 준비가 되어 있을 것이다. 게다가 김민재는 아모림이 매우 선호하는 유형의 선수이기도 하다"라고 했다.

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김민재는 앞서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 아스널과도 링크가 되고 있다. '칼치오메르카토' 보도 내용과 달리 김민재는 올 시즌 뮌헨에서 주전 입지를 되찾으며 절정의 기량을 뽐내고 있다. 유럽 빅클럽들이 군침을 흘릴 만한 자원이다.

김민재에게 이탈리아 축구는 낯설지 않다. 2023년 뮌헨으로 이적하기 전 1년간 나폴리에서 뛰며 세리에A 우승을 뒷받침했다. 올해의 수비수상도 수상하며 당시 기준 커리어 최고의 순간을 만끽했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com