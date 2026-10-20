'뜬금 디스' 이게 중국이 할 말인가, "재능없는 한국 선수 역량 일본에도 못 미쳐"→"우린 바르셀로나 유스 있다" 2017년생 시대에 월드컵 16강 진출 예상

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[스포츠조선 윤진만 기자]한 중국 지도자가 한국과 일본 축구가 이미 정점에 도달했다고 폄하했다.

'중국 축구 유망주' 프로젝트를 이끄는 동루 감독은 최근 중국 매체와 인터뷰에서 "한국 선수 중엔 뛰어난 재능을 지닌 선수가 많이 부족하다. 어느정도 경쟁력을 갖춘 팀을 꾸릴 수는 있겠지만, 그 이상은 어렵다. 한국 선수들의 역량엔 분명 한계가 있다. 재능이 없다. 어느정도의 재능은 갖춘 일본 선수들과 비교해도 부족하다"라고 혹평했다.

중국 현지에서 유소년 축구 전문가이자 독설가로 명성을 떨치고 있는 동루 감독은 한국이 롱볼 전략과 신체적 우위만을 앞세우는 축구를 펼친다고도 비판했다.

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팔은 안으로 굽었다. 과거 일본 축구도 한계에 다다랐다고 주장했던 동루 감독은 중국축구엔 서서히 봄이 오고 있다고 강조했다. U-16 대표팀에 속한 '유럽파' 류카이위안(비야레알) 등 유망주의 이름을 나열하며 "센터백 한 명과 풀백 두 명 정도만 보강하면 탄탄한 전력이 될 것"이라고 말했다.

그는 "2009~2010년생 세대가 상승세를 타고 있다. 리하오옌(바르셀로나)이 이끄는 2011~2012년생 그룹 또한 강력할 것이다. 2014~2015년생 세대가 등장할 때쯤이면 재능있는 선수들이 쏟아져 나올 것이고, 2017~2018년생 세대에 이르면 현실적으로 월드컵 16강 진출을 노려볼 수 있을 것이다. 물론 이 모든 것은 선수들이 유럽 무대에서 경쟁하고 있다는 전제하에 가능한 이야기"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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