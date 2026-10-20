'눈물난다, 손흥민 절친들이 7경기 만에 해냈다' 매디슨→마르무시→데이비스 연속골 폭발! 토트넘 개막 후 첫 승, 승격팀 코번트리 3-1 제압..'꼴찌 탈출→16위 도약'

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison celebrates scoring their first goal with Mohammed Kudus REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 개막 후 7경기 만에 감격적인 첫 승을 거뒀다. 홈에서 승격팀 코번트리를 첫 승의 제물로 삼았다. 제임스 매디슨이 선제골을, 오마르 마르무시가 두번째골을, 벤 데이비스가 쐐기골을 터트렸다.

토트넘이 20일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 코번트리와의 2026~2027시즌 프리미어리그 7라운드 홈 경기서 3대1로 제압, 리그 7경기 만에 시즌 첫 정규리그 승리를 올렸다.

토트넘은 또 출발이 불안했다. 코번트리 윙어 사카모토 다츠히로의 강력한 슛을 토트넘 센터백 얀 폴 판 헤케가 얼굴로 막아내며 위기를 넘겼다.

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토트넘의 첫 골은 전반 14분 터졌다. 매디슨이 페널티 박스 외곽에서 환상적인 감아차기 슛으로 상대 골문 상단에 꽂았다. 코번트리 유스 출신 매디슨이 무릎 부상을 극복한 후 맞은 특별한 순간이었다.

epa13316120 Tottenham Hotspur's Ben Davies (R) and Coventry City's Tatsuhiro Sakamoto in action during the English Premier League match Tottenham Hotspur against Coventry City, in London, Britain, 19 October 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

기세를 탄 토트넘은 5분 뒤 도미닉 솔란케가 골을 넣었으나 오프사이드로 취소되었고, 이후 토트넘은 파상공세에도 두번째 골이 좀처럼 터지지 않았다. 전반 종료 직전 솔란케의 슛이 크로스바를 넘어갔다. 토트넘이 1-0으로 앞선 채 전반이 종료됐다.

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토트넘은 후반 시작 후 4분 만에 잭 루도니에게 동점골을 얻어맞았다. 루도니의 위치 선정이 좋았다.

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Tottenham Hotspur's Omar Marmoush celebrates scoring during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Coventry City in London, Monday Oct. 19, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

토트넘은 실점 후 9분 뒤 마르무시가 결승골을 터트렸다. 그는 환상적인 감아차기 중거리슛으로 토트넘 유니폼을 입고 첫 골을 기록했다. 경기 종료 직전 데얀 쿨루셉스키가 연이은 부상 이후 526일 만에 교체 출전하며 복귀를 신고했다. 토트넘은 후반 추가시간, 조커 데이비스가 솔란케의 도움을 받아 쐐기골을 터트리며 2골차 승리를 마무리했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's Dejan Kulusevski waves at fans after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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이번 승리로 토트넘은 최하위에서 벗어나 16위로 상승했다. 1승3무3패(승점 6)로 코번트리(17위)와 동률이지만 골득실차에서 앞섰다. 꼴찌는 선덜랜드(승점 4)다.

토트넘은 오는 25일 첼시와의 리그 원정 경기서 2승에 도전한다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com