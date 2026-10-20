"귀청이 터질 듯한 함성" 526년 만의 눈물 복귀전, 쿨루셉스키가 돌아왔다…토트넘 첫승, '손흥민 아이들'이 美쳤다

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 아이들이 비상했다.

토트넘이 개막 후 7경기 만에 마침내 첫 승을 챙겼다. 토트넘은 20일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 코벤트리 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드에서 3대1로 완승했다.

3무3패 뒤 1승을 거뒀다. 승점 6점으로 강등권에서 탈출, 16위에 위치했다. 손흥민 주장 시절 부주장이었던 제임스 매디슨이 전반 14분 선제골을 터트렸다.

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코벤트리는 후반 4분 만에 잭 루도니의 동점골을 앞세워 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 저항이었다. 토트넘은 후반 13분 오마르 마르무시의 골로 다시 리드를 잡았다. 후반 추가시간인 51분에는 손흥민의 절친 벤 데이비스가 쐐기골을 작렬시켰다.

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또 한 명이 있다. 데얀 쿨루셉스키가 526일 만에 감격 복귀전을 치렀다. 그는 후반 42분 모하메드 쿠두스 대신 교체투입됐다. 쿠두스와 동시에 교체된 오마르시와 손을 맞잡은 후 그라운드에 들어섰다. 영국의 '더선'은 '토트넘 팬들은 귀청이 터질 듯한 함성을 질렀다'고 전했다.

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쿨루셉스키는 2025년 5월 11일 크리스털 팰리스전 이후 전력에서 이탈했다. 심각한 부상이었다. 복합적인 무릎 부상으로 인해 연골까지 손상됐다.

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그는 긴급 수술을 받았지만, 그해 겨울 회복과정에서 발생한 합병증으로 두 번째 수술을 받았다. 광범위한 재활과 고통스러운 회복 기간이 필요했다. 쿨루셉스키는 지난 시즌을 통째로 날렸다.

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그는 부상 전까지 토트넘의 핵심 공격 자원이었다. 2023~2024시즌(8골 3도움)과 2024~2025시즌(7골 4도움)에 걸쳐 EPL에서 총 22개의 공격 포인트를 기록했다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 코벤트리전을 앞두고 "의료진이 출전해도 괜찮다고 했다. 그는 너무 많은 고통을 겪었다. 내가 그에게 출전 소식을 말하자 그는 활짝 웃었다"고 말했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com