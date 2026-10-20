"감사합니다 팬들, 많은 고통을 겪었다" 7경기 만에 첫 승 '감격한' 토트넘 데 제르비 감독.."환상적인 감아치기 선제골, 매디슨은 차별화된 선수다"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi celebrates after Ben Davies scores their third goal Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"환상적인 골을 터트린 매디슨은 차별화된 선수다."

토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독이 개막 후 7경기 만에 리그 첫 승을 거뒀다. 그는 지난 2025~2026시즌 '소방수'로 토트넘의 지휘봉을 잡고 마지막 7경기를 통해 팀의 프리미어리그 극적 잔류를 이끈 구세주였다. 정식 감독 계약에 성공했고, 그의 요청에 따라 토트넘 경영진은 여름 이적시장에서 선수 영입에만 5700억원이 넘는 거액을 투자했다. 하지만 토트넘은 시즌 초반 경기 내용에 비해 너무 나쁜 결과를 얻었다. 개막 6경기에서 3무3패로 승리하지 못했다. 팬들의 비난이 감독과 선수단을 향했다. 데 제르비 감독을 경질하자는 목소리도 나왔다. 그런 상황에서 코번트리를 물리치며 반전에 성공했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison celebrates scoring their first goal with Sandro Tonali REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

이탈리아 출신 데 제르비 감독은 첫 승 후 공식 인터뷰에서 "결과에 대해 매우 기쁘다. 지난 맨유 원정 경기 처럼 다른 경기에서 우리가 (내용 면에서) 더 잘했다고 생각한다"라며 "오늘처럼 결과를 얻어낸 것이 중요했다. 코번트리와 같은 팀을 상대할 때는 어려운 상황이 잘 보이지 않을 수 있지만, 실수를 범하는 순간 역습을 당하게 된다"라고 말했다.

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epa13316026 Tottenham Hotspur's James Maddison celebrates scoring the 1-0 opening goal during the English Premier League match Tottenham Hotspur against Coventry City, in London, Britain, 19 October 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

또 그는 선제골을 경기 분위기를 가져온 제임스 매디슨의 팀내 역할과 가치를 높게 평가했다. 데 제르비 감독은 "매디슨이 멋진 골을 넣었다. 그는 차별화된 선수다"라고 말했다. 이번 경기를 통해 오랜 기간 부상으로 팀 전력에서 빠져 있었던 데얀 쿨루셉스키가 복귀했다. 데 제르비 감독은 경기 후 라커룸에서 쿨루셉스키가 특별한 축하를 받았다고 밝혔다. 그는 "우리는 경기가 끝난 뒤 라커룸에서 쿨루셉스키를 축하해주었다. 우리 팀과 선수 모두에게 매우 뜻깊은 일"이라고 평가했다.

데 제르비 감독은 BBC와의 인터뷰에선 "이제 우리도 승리할 수 있다는 걸 알아야 한다. 우리 팬들에게 감사하다. 특히 경기 후반에 환상적인 모습을 보여주었다. 그동안 팬들은 많은 고통을 겪었다. 우리는 좋은 팀이다. 계속 나아가야 하며 경기의 질을 발전시켜야 한다"고 말했다.

Tottenham Hotspur's English midfielder #10 James Maddison (L) celebrates with Tottenham Hotspur's Swedish midfielder #21 Dejan Kulusevski after the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Coventry City at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on October 19, 2026. (Photo by Ben Stansall / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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개막 후 극심한 부진에 시달렸던 토트넘이 20일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 코번트리와의 2026~2027시즌 프리미어리그 7라운드 홈 경기서 3대1로 제압, 리그 7경기 만에 시즌 첫 정규리그 승리를 올렸다. 전반 14분, 매디슨이 환상적인 감아차기 선제골을 터트렸다. 토트넘은 후반 시작 후 4분 만에 잭 루도니(코번트리)에게 동점골을 얻어맞았다. 토트넘은 실점 후 9분 뒤 마르무시가 멋진 감아차기 중거리슛으로 토트넘 유니폼을 입고 첫 골을 기록했다. 그 골이 결승골이 됐다. 경기 종료 직전 쿨루셉스키가 연이은 부상 이후 526일 만에 교체 출전하며 복귀를 신고했다. 토트넘은 후반 추가시간, 조커 데이비스가 솔란케의 도움을 받아 쐐기골을 터트리며 첫 승을 기록했다. 토트넘은 1승3무3패(승점 6)로 코번트리(17위)와 동률이지만 골득실차에서 앞서며 꼴찌에서 16위로 도약했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com