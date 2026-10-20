부임 후 3시즌 연속 PO 진출 이뤄낸 '서울E 역대 최고 사령탑' 김도균 감독, 계약 마지막해 승격까지 이루어낼까

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드가 준플레이오프(PO) 진출을 확정지었다.

서울E는 18일 홈에서 김해FC에 6대2 대승을 거뒀다. 승점 54점이 된 서울E는 7위 김포FC(승점 38)와의 격차를 16점으로 벌렸다. 남은 4경기에서 모두 패하더라도 최소 6위를 차지하게 된다.

올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 자동 승격하고, 3~6위팀이 준PO를 치른다. 승자가 PO에서 격돌해 승리한 팀이 1부리그로 오르고, 패한 팀이 K리그1 최하위팀과 승강 PO를 갖는다. 김천 상무가 최하위가 될 경우는 승강 PO가 없어진다. 서울E는 일단 최소 승격을 위한 '가을축구' 티켓은 거머쥔 셈이다.

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서울E는 3시즌 연속 PO 진출에 성공했다. 중심에 김도균 감독이 있다. 부임 첫해였던 2024년, 서울E를 3위로 올려놓으며 무려 10년 만에 '가을축구'의 문을 다시 연 김 감독은 지난 시즌에도 4위로 PO행을 이끌었다. 창단 후 첫 두 시즌 연속 PO에 오른 서울E는 내친김에 세 시즌으로 늘리는 데 성공했다. 김 감독 체제에서 서울E는 K리그2 강호 반열에 올랐다.

물론 여기서 만족해선 안된다. 어차피 K리그2는 승격이 아니면 실패다. 김 감독은 올 시즌 서울E 스쿼드를 두고 부임 후 가장 안정적인 전력으로 평가하고 있다. 첫 시즌이 만들어 가는 단계고, 두 번째 시즌이 과도기였다면 올 시즌은 보다 안정된 경기력을 보이고 있다. 매 경기 바뀌는 왼쪽 라인에 대한 고민이 크지만, 전체적으로는 밸런스가 좋다.

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특히 후반기 들어서는 더욱 좋아진 모습이다. 전반기 스리백과 포백을 오간 김 감독은 후반기 포백으로 전형을 고정시키며, 보다 공격적인 경기를 펼치고 있다. 서울E는 후반기 13경기에서 단 1패(8승4무)만을 당했다. 13경기에서 27골을 넣고, 14골을 내줬다. 무엇보다 선제골을 내주더라도 뒤집는 힘이 생겼다. 팀이 끈끈해진 모습이다.

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올해는 승격을 위한 절호의 기회다. 서울E는 수원FC와 치열한 2위 싸움을 펼치고 있다. 수원FC가 한 경기를 덜 치른 가운데 승점이 똑같다. 서울E가 김해전에서 소나기골에 성공하며 득점에선 1골 차로 줄어들었다. 수원FC가 53득점, 서울E가 52득점이다.

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김 감독은 부임 후 서울E의 물줄기를 바꿨다. 서울E 역대 최고 감독이라고 해도 과언이 아니다. 과연 김 감독이 승격이라는 별까지 잡아낼 수 있을까. 올해는 김 감독의 계약 마지막 해다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com