"손흥민 감사합니다, 고맙습니다" 韓 역대 최고 프리키커가 양보하다니...'미친 데뷔골' 동료 진심 고백

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LAFC)이 직접 얻어낸 프리킥을 동료 레오 발타에게 양보했고, 발타는 이를 득점으로 연결했다. 다만 LAFC는 승리까지 가져가지 못했다.

LAFC는 18일(한국시각) 미국 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕시티FC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 이번 무승부로 LAFC는 최근 10경기에서 2승 6무 2패를 기록하며 부진한 흐름을 이어갔다.

이날 경기의 흐름을 바꾼 장면은 전반 막판에 나왔다. 전반 44분 손흥민이 역습을 위해 드리블로 치고 나가던 상황에서 에이든 오닐이 강하게 손흥민을 막아섰다. 주심은 곧바로 경고를 꺼내 들었고 LAFC에는 프리킥이 주어졌다.

Advertisement

AFP연합뉴스

골문과는 거리가 있는 위치였지만 손흥민이라면 충분히 직접 노릴 수 있는 거리였다. 한국 축구 역사상 최고의 프리키커로 꼽히는 손흥민은 지난 A매치 연전에서 프리킥으로만 2골을 터뜨릴 만큼 감각이 좋은 상태였다. 손흥민은 지난 9월 에콰도르전에서 왼쪽 측면 사각에서 직접 프리킥으로 골망을 흔들었고, 10월 우즈베키스탄전에서도 전반 6분 프리킥 선제골로 한국 남자 A매치 최다 59호 골을 기록했다. 국가대표팀에서 프리킥으로만 9골을 터트린 그다.

프리킥 감각이 남아있기에 욕심이 날 법한 상황이었지만 손흥민은 키커 자리를 발타에게 양보했다. 발타는 상대 빈틈을 노린 강력한 프리킥으로 골망을 흔들었다.

경기 후 발타는 손흥민과 부앙가를 대신해 프리킥을 차는 것이 부담스럽지 않았느냐는 질문에 "아니다. 그렇지 않았다. 두 선수 모두 훈련에서 내가 슈팅을 차는 걸 이미 봤다. 오늘 손흥민이 나에게 프리킥을 차라고 해줘서 고맙다"고 답했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

프리킥을 두고 손흥민과 어떤 대화를 나눴느냐는 질문에는 "내가 손흥민에게 '오늘 느낌이 좋고, 좋은 슈팅을 할 수 있다'고 말했다. 그렇게 말하니까 손흥민이 이해해주고 프리킥을 차게 해줬다. 그래서 아주 고맙다"고 전했다. 팀 내 최고 프리키커가 후배에게 기회를 내준 장면이 득점으로 이어진 셈이다.

Advertisement

다만 손흥민 본인은 경기장에서 대단한 존재감을 보여주지 못했다. 그래도 경기 종료 직전 회심의 슈팅으로 골대를 강타하며 마지막까지 승리를 노렸다. 하지만 공은 골문을 외면했고, 팀을 승리로 이끌지 못한 아쉬움이 남았다.

최근 10경기에서 승리가 2번에 그친 LAFC로서는 승점 1점에 만족해야 했다. 손흥민이 프리킥을 양보하는 팀플레이를 보여줬지만, 부진한 흐름을 끊어내기에는 아쉬움이 컸다.