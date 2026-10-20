[오피셜]'이강인, 독일로 이동했다' 아틀레티코 UCL 원정 24인 명단에 포함..'슈투트가르트전 시즌 3호골 기대감, 로메로 코케 부상 제외'

독일로 이동한 이강인이 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그 원정 경기를 앞두고 훈련하고 있다. 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)을 포함한 아틀레티코 마드리드 24명의 선수단이 독일 슈투트가르트로 이동했다.

아틀레티코 마드리드는 21일 오전 4시(한국시각) 슈투트가르트 MHP아레나에서 슈투트가르트와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기를 갖는다. 아틀레티코는 현재 1승1패이고, 슈투트가르트는 2승다. 아틀레티코는 첫 경기에서 리버풀에 1대2로 졌고, 지난 주 맨체스터유 유나이티드를 2대0으로 제압했다. 슈투트가르트는 비킹(3대1)과 슬로반 브라티슬라바(3대0)를 연속으로 잡았다. 슈투트가르트는 분데스리가 13위를 달리고 있다. 아틀레티코는 라리가 2위다. 기본 팀 전력에선 아틀레티코가 한 수 위다.

이번 원정 명단에는 조니 카르도소가 포함됐다. 스페인 매체 '마르카'는 조니의 합류로 바리오스, 히울만, 멘도사 등 활용 가능한 미드필더 자원이 늘었다. 하지만 부상으로 코케와 크리스티안 로메로는 원정 명단에서 빠졌다. 둘다 다리 근육이 정상이 아니다. 코케의 부재는 중원 포지션의 출전시간 재조정을 불가피하게 만들었다. 로메로의 결장은 수비 자원의 감소 요인이다.

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수비라인에는 르노르망, 한츠코, 마르크 푸빌, 마르코스 요렌테의 선발 가능성이 높다. 공격수로는 훌리안 알바레즈, 이강인 그리고 줄리아노 시메오네, 쇠를로트, 조너선 데이비드, 루크먼 등이 있다.

아틀레티코 마드리드의 독일 원정 명단 24인 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

유럽 매체 사커웨이가 뽑은 아틀레티코의 예상 베스트11을 보면 알바레즈-이강인 투톱에다 허리에 바에나-카르도소-바리오스-시메오네, 포백에 그리말도-한츠코-푸빌-요렌테, 골키퍼 얀 오블락이다.

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올해 여름, 아틀레티코로 이적한 이강인은 이번 시즌 라리가에서 2골-1도움을 기록 중이다. 그가 마지막으로 공격포인트를 기록한 게 지난달 16일 오사수나전 한골이다. 챔피언스리그 두 경기에선 모두 선발 출전했지만 공격포인트를 기록하지 못했다.

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이강인과 아틀레티코 마드리드 동료 선수들 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

이강인은 최근 두 경기 맨유전(선발 61분), 에스파뇰전(선발 62분) 모두 선발로 들어갔지만 60분 정도에서 교체됐다. 전문가들은 "이강인이 등번호 7번에 맞게 좀더 강한 인상을 남겨야 한다. 찬스에서 좀더 집중해 팀 승리에 기여해야만 아틀레티코에서의 입지가 단단해질 것"이라고 전망했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com