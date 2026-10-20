"그 선수 갑자기 이강인이 됐다" 韓 에이스 또 머리채 잡혔다! 레알 논란에, 또 퇴장 여부 재점화 "발로 밟았잖아, 무조건 레드카드"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 다시 한번 판정 논란에 이름이 함께 거론됐다.

스페인의 마르카는 19일(한국시각) '주말에 발생한 심판 판정 논란을 분석하고, 베티스와 세비야의 항의를 지지한다. 아르다귈러와 이강인의 행동을 비교했다'며 스페인 프리메라리가의 판정 논란을 조명했다.

쟁점은 최근 발생한 레알 마드리드와 세비야의 경기에서 발생한 판정 논란이었다. 레알은 19일 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 9라운드 홈경기에서 4대1로 승리했다.

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이 과정에서 판정에 대한 의문이 제기됐다. 3골차 대패를 당한 세비야의 루이스 가르시아 감독은 경기 초반 아르다 귈러가 팔꿈치 반칙을 사용했으며, 퇴장감이었다고 주장했다. 귈러는 제라르 페르난데스의 가슴을 팔꿈치로 가격했다. 가르시아 감독은 이외에도 몇몇 장면들에서 레알에 유리한 판정들이 나왔다고 주장했다.

반면 상대 감독인 조세 무리뉴는 해당 주장에 일절 대응하지 않았다. 무리뉴는 "언급하지 않겠다. 루이스 감독의 발언에 대해 언급하고 싶진 않지만, 그들이 말하는 상황이 정확히 무엇인지 보여준 사람은 아무도 없다"며 "나에게 관련 영상도 없다. 분석가들에게 TV 중계화면과 전술 카메라 영상을 확인해달라고 요청했지만, 그들이 말하는 문제나 루이스 감독을 불편하게 한 상황을 찾을 수 없었다"고 설명했다.

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스페인 언론이 논란에 다시 불을 붙였다. 스페인 유명 기자인 라울 바렐라는 이번 사건에 대해 "세비야전은 좋지 않은 경기였다. 격렬하게 항의했고, 그럴 이유가 충분했다. 상식에 어긋나는 규칙과 정말 우려스러운 수준의 심판 판정을 보여주는 몇몇 의심스러운 플레이들이 있었다"며 "귈러는 갑자기 이강인이 됐다. 두 선수 모두 뛰어난 기량을 지닌 선수들로, 보통 상대를 때리는 것보다 맞는 일이 더 많은 편이다. 이로 인해 많은 수비수들처럼 눈에 띄지 않게 타격을 가할 수 있는 기술도 없다"고 주장했다.

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바렐라는 이강인과 귈러 사례 모두 퇴장이 정심이라고 주장했다. 그는 "한 선수는 발로 밟았고, 다른 선수는 팔로 밀쳤다. 한 선수는 레드카드를 받을 만했고, 다른 선수도 마찬가지였다. 두 경우 모두 소속팀이 승리했지만, 그 승리를 뒤로하고 결코 풀리지 않을 의문이 남았다. 만약 10대 11로 경기가 진행되었다면 같은 결과가 나왔을까"라고 지적했다.

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한편 레알 마드리드는 이번 판정 논란에 대해서는 특별한 성명 없이 입을 다물고 있다. 레알은 앞서 이강인의 사례에서는 무리뉴 감독이 직접 이강인의 파울 장면 사진을 들고 기자회견에 등장하기도 했다. 비니시우스가 퇴장을 당한 후에는 공식 채널을 통해 심판의 판정에 의문을 제기하기도 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com