'멀티골' 티아고, K리그1 32라운드 '별중의 별'...K리그2 29라운드 MVP는 리마

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]멀티골을 쏘아올린 전북 현대의 티아고가 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 MVP로 선정됐다.

티아고는 18일 전주월드컵경기장에서 열린 제주SK와의 경기에서 멀티골을 기록했다. 전반 32분 헤더로 선제골을 터뜨린 티아고는 후반 15분 추가골까지 넣으며 팀의 3대2 승리를 이끌었다. 티아고의 활약을 앞세운 전북은 이날 승리로 4경기 무승에서 탈출하며 파이널A행을 확정지었다.

K리그1 32라운드 베스트 매치 역시 전북과 제주의 경기다. 3대2 난타전 끝에 전북이 웃었다. 전북은 베스트 팀에도 선정됐다.

Advertisement

32라운드 베스트11 역시 전북판이었다. 티아고를 비롯해 이영재 김영빈이 선정됐다. 이들과 함께 공격진에는 클리말라(서울), 디오고(대전)가, 허리진에는 야고, 이진현(이상 울산), 루빅손(대전)이, 수비진에는 이명재(대전), 김지훈(안양)이, 골키퍼에는 김동헌(인천)이 이름을 올렸다.

K리그2 29라운드 MVP는 안산 그리너스의 공격수 리마다. 리마는 17일 용인미르스타디움에서 열린 용인FC와의 경기에서 해트트릭을 기록하며 팀의 4대0 대승을 이끌었다. K리그2 29라운드 베스트11은 리마를 비롯해 조지훈(안산) 에울레르, 오인표(이상 서울E), 박동진, 파울리뇨, 김동민(이상 김포), 정호연 김준홍(이상 수원), 세징야, 고재현(이상 대구)이 뽑혔다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com