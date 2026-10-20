심판이 휴대폰으로 경고-퇴장 판정? 남미서 등장한 신기술, 정식 도입 여부 관심…팬들은 비난 일색

사진출처=AUF TV

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[스포츠조선 박상경 기자] 경고, 퇴장 카드도 디지털화 바람을 피하지 못하는 모양새다.

영국 데일리메일은 20일(한국시각) '축구계에 영원히 영향을 끼칠 수 있는 기묘한 실험이 시작되고 있다'고 전했다. 매체는 '나시오날-렌티스타스 간 코파 우루과이 경기를 맡은 에두아르도 바렐라 심판이 휴대전화로 퇴장 명령을 내렸다. 그는 디지털 기기로 판정한 축구 역사상 최초의 심판이 됐다'고 덧붙였다.

기존 카드 판정은 심판이 소지하고 있는 옐로카드, 레드카드를 꺼내 들어보이고, 뒷면에 해당 선수에 대한 기록을 심판이 수기로 작성하는 방식이었다. 우루과이축구협회(AUF)의 영상에 따르면, 바렐라 심판은 휴대전화와 비슷하게 생긴 디지털 기기에 노란색, 붉은색 화면을 띄워 들어보이며 경고, 퇴장 판정을 내렸다. 기기에 부착된 버튼을 통해 선수 기록을 남긴다. AUF는 3년 동안 해당 아이디어를 구상해 시범 운영 중이다. 데일리메일은 '개발사는 이 기술이 남미축구연맹(CONMEBOL)과 국제축구연맹(FIFA)에 채택되길 바라고 있다'고 전했다.

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사진출처=AUF TV

문제는 선수들이 아닌 관중, TV 시청자들에게는 잘 보이지 않는다는 것. 빛 반사, 화면 각도 때문에 원거리에서는 식별이 어렵다는 지적이 팬들 사이에 이어지고 있다. 한 팬은 SNS에 '아무런 혁신도 가져다 주지 않는 시도다. 모든 게 다 디지털일 필요는 없다'고 아쉬움을 드러내기도. 또 다른 이는 '삶에서 가장 불필요한 기술적 대체제가 될 것이다. 머지 않아 카드에도 브랜드가 등장할 지 모를 일'이라고 촌평했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com