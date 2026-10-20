'이강인, 슈투트가르트전 새겨들어야 한다' 아틀레티코 시메오네의 의미심장한 발언 "로메로가 중요하지만, 팀이 개인 보다 더 중요하다"

Atletico's Argentinian head coach Diego Simeone addressesa press conference in Stuttgart, southern Germany, on October 19, 2026, on the eve of the UEFA Champions League football match VfB Stuttgart v Atletico Madrid. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

독일로 이동한 이강인이 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그 원정 경기를 앞두고 훈련하고 있다. 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"로메로가 중요한 것 분명하지만, 팀이 개인 보다 더 중요하다."

아르헨티나 출신 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 경기를 앞두고 사전 기자회견에 참석했다. 아틀레티코는 21일 오전 4시(한국시각) 슈투트가르트와 원정 경기를 갖는다. 아틀레티코 이강인은 원정 명단에 포함돼 이동, 현지 적응 훈련까지 마쳤다. 선발 출전에 무게가 실리고 있다.

시메오네 감독은 기자회견에서 최근 연승과 내일 싸울 상대 슈투트가르트에 대해 "전에 무슨 일이 있었는지 다 잊어버렸다. 사람들은 내일 우리가 보이는 경기력과 결과로 우리를 평가할 것"이라며 "상대팀은 명확한 경기 플랜을 갖고 있다. 맨투맨 압박을 잘 하며, 수비에서도 적극적으로 가담한다. 또 키 크고 강한 선수들로 구성된 만만치 않은 상대다. 상대에게 타격을 줄 수 있는 방향으로 경기를 이끌어 나가야 할 것"이라고 말했다. 아틀레티코는 최근 라리가와 챔피언스리를 합쳐 총 6연승 행진을 이어갔다. 리그 5연승에다 지난 주중 맨체스터 유나이티드와의 챔피언스리그 홈 경기서 2대0 승리했다. 아틀레티코는 라리가 2위를 달리고 있다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero reacts REUTERS/Violeta Santos Moura

시메오네 감독은 주전 센터백 크리스티안 로메로의 부상 부재에 대해서는 "그 선수의 중요성은 분명하다. 하지만 팀이 개인 보다 더 중요하다. 팀 전체가 우리 모두를 더 나은 선수로 만들어 줄 것"이라고 말했다. 로메로와 팀의 정신적 지주 코케가 이번 원정 명단에서 빠졌다.

그는 최근 연승에 대해 "나는 늘 한 경기에도 여러 단계가 있다고 말한다. 직전 에스파뇰전에서도 전반을 잘 했다. (그러나 득점이 나오지 않았다) 실수는 누구나 할 수 있고, 중요한 건 최선의 결과를 얻기 위해 어떤 식으로 반응해야 하는지를 아는 것"이라고 말했다. 시메오네 감독은 당시 에스파뇰전 후반에 이강인, 루크먼, 바리오스 등을 빼고 과감한 교체로 승리를 거뒀다. 이강인 대신 들어간 바에나가 환상적인 중거리슛으로 1대0 승리했다.

Atletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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그는 주전 수문장 오블락에 대해 "그는 우리 팀을 더 강하게 만들고 있고, 자신의 기량도 발전하고 있다. 그의 활약은 결정적인 순간에 매우 중요하다"고 말했다. 오블락은 직전 에스파뇰전에서도 후반 놀라운 슈퍼 세이브로 실점 위기를 넘겨 1골차 리드를 지켰다.

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시메오네 감독은 '최고의 선수단'이라는 평가에 대해 "시즌이 끝났을 때 평가해보자. 아직 팀을 만들어가는 중이다. 선수들도 적응하고 있다. 지금 수준을 유지해야 한다. 출전 시간 관리도 최대한 잘 하고 있다"고 말했다.

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their first goal with Atletico Madrid coach Diego Simeone and Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

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그는 이번 원정 명단에 포함된 미드필더 카르도소와 히울만에 대해서는 "히울만은 훌륭한 경기를 펼치고 있다. 카르도소는 중요한 경기에 꾸준히 출전해오고 있다. 우리는 모든 선수가 필요하다. 50분이든, 20분이든 자신에게 주어진 경기를 제대로 이해하고 뛰어줄 선수가 필요하다. 특히 교체로 들어가는 선수들이 매우 잘 해주고 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com