손흥민 "토트넘 떠날 때 엉엉 울었다" 고백했는데...'SON 스승' 포체티노 충격 폭로 등장, 아스널 감독 부임할 뻔 "대화까지 나눴다"

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 아스널로 향할 수 있었다는 주장이 등장했다.

영국의 라운드테이블은 19일(한국시각) '포체티노는 토트넘에서 경질된 후 아스널에 우나이 에메리의 후임으로 부임하는 것을 진지하게 논의했다'고 보도했다.

라운드테이블은 '포체티노는 2019년 당시 토트넘에서 경질되고, 아스널 감독직 제안을 논의할 의향이 있었던 것으로 밝혀졌다. 소식에 따르면 아스널은 에메리 감독의 후임을 물색하던 중 포체티노와 진지하게 대화를 나눴다'고 전했다.

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포체티노는 2006년 현역 은퇴 이후 2009년 스페인 라리가 에스파뇰 지휘봉을 잡으면서 지도자 경력을 시작했다. 3년 동안 에스파뇰에서 능력을 선보인 포체티노는 2013년 사우스햄튼 감독으로 부임해 이름을 알렸다. 2014~2015시즌부터 토트넘을 맡아 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다.

당시 토트넘은 포체티노 지휘하에 엄청난 경기력과 더불어 토트넘의 황금기를 상징하는 'DESK 라인'까지 구축해 팬들의 큰 사랑을 받았다. 애제자 손흥민, 해리 케인, 크리스티안 에릭센, 델리 알리로 구성된 공격진은 리그 최강으로 꼽혔으며, 지금까지도 포체티노가 육성한 제자 중 최고라고 평가받는다. 포체티노 또한 토트넘에 대한 애정을 자주 드러냈었다. 그는 미국 대표팀을 맡은 이후에도 "토트넘이 그립다. 언젠가는 그곳으로 돌아갈 수 있을 것이라 생각한다"며 토트넘에 향후 복귀할 수 있다는 의지도 숨기지 않았었다.

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토트넘에서 역사를 쓴 감독이기에 포체티노가 토트넘을 떠난 후 아스널로 향할 수 있었다는 소식은 팬들에게 충격일 수밖에 없다. 앞서 토트넘 시절 뛰어난 활약을 보여주며 주장까지 했던 솔 캠벨이 아스널 이적 이후 토트넘 시절 유니폼이 불태워지는 등의 일을 겪은 바 있다. 포체티노도 강한 비판을 피하기 어려울 수 있었다. 더욱이 토트넘 경질 이후 곧바로 아스널 부임은 팬들에게는 경악스러운 일일 수 있었다.

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한편 손흥민도 최근 토트넘에 대한 마음을 털어놓았기에 이번 소식이 더 화제를 모을 수밖에 없다. 손흥민은 "토트넘을 떠날 때 울었다. 정말 훌륭한 구단이다. 그래서 팬들이 어떤 감정을 느끼는지 이해할 수 있다. 나도 팬들만큼 슬프다"며 토트넘에 대한 그리움을 드러낸 바 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com