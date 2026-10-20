'이럴수가' 축구의 낭만 사라진다! 레드카드도 디지털화…"조만간 카드에 광고까지 들어가겠네" 팬들은 부정적

사진=프론트 오피스 스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]축구 경기의 낭만이 무리한 디지털 전환으로 사라지고 있다. 우루과이 축구 경기 도중 레드카드 대신 디지털 기기로 퇴장 명령을 내린 심판이 화제다. 이에 대한 팬들의 반응은 대체적으로 부정적이었다.

영국 매체 '데일리 메일'은 20일(한국시각) '심판이 스마트폰으로 선수에게 레드카드를 보여주는 듯한 장면이 화제를 모았다'며 '축구의 미래를 영원히 바꿀 수도 있는 섬뜩한 실험이 진행된 것이다'고 보도했다.

에두아르도 바렐라는 우루과이컵 나시오날과 렌티스타스의 경기에서 디지털 레드카드로 선수를 퇴장시킨 역사상 최초의 심판이 됐다. 옐로카드도 표시할 수 있는 이 스마트폰 형태의 기기는 모든 경고, 선수 교체, 득점, 페널티킥 기록까지 저장한다. 이 기술을 활용하면 경기 관련 통계를 더욱 체계적으로 관리할 수 있다고 한다. 향후에는 경기 수준과 관계없이 모든 경기의 정보를 팬과 언론에 전달하는 것도 가능해질 전망이다.

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그러나 이 기술은 이미 가시성 문제로 인해 도마 위에 올랐다. 시범 경기에서 강한 햇빛 때문에 멀리서 기기에 표시된 내용을 알아볼 수 없는 문제가 발생했기 때문이다. 해당 기기 개발사는 관중이 색상을 더욱 명확하게 구분할 수 있도록 기기 주변에 LED 조명을 추가하는 방안을 검토하고 있다. 궁극적인 목표는 남미축구연맹(CONMEBOL)이 이 기술을 도입하고, 나아가 국제축구연맹(FIFA)까지 채택하도록 하는 것이다.

온라인상에서 축구 팬들은 이 기술을 비판하고 조롱했다. 지금으로서는 불필요한 디지털화라는 반응이 우세하다.

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한 누리꾼은 "경기에도 관중에게도 아무런 개선 효과가 없다"며 "모든 것을 디지털화할 필요는 없다"고 주장했다.

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또 다른 누리꾼은 "완전히 불필요한 기술이다. 카드 두 장보다 들고 다니기 더 무거울 것 같다"며 "일어나지도 않은 문제를 해결하려는 것"이라고 전했다.

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이밖에도 "배터리가 방전되면 문제가 될 것 같다", "살면서 본 기술 대체 사례 중 가장 불필요하다. 조만간 카드에 브랜드 광고까지 들어갈 게 분명하다" 등 회의적인 반응이 주를 이뤘다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com