홀란 바르셀로나 이적 '5년 계약+연봉 470억' 현실화 초대박!…수뇌부 맨시티 징계 즉시 '영입 착수'

엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]엘링 홀란이 레알 마드리드에 가까워지고 있다는 소식이 들려오지만, 라이벌 팀 FC 바르셀로나는 여전히 그의 영입을 포기하지 않았다.

스페인 매체 '피차헤스'는 20일(한국시각) '바르셀로나는 맨체스터 시티가 승점 삭감 징계를 받아 다음 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등될 경우를 대비해 홀란을 설득하고 영입하기 위한 명확한 계획을 세웠다'고 보도했다.

후안 라포르타 회장이 이끄는 바르셀로나 수뇌부는 홀란에게 확고한 주전 자리를 보장하고, 5년 계약과 함께 연봉 3150만유로(약 469억원)를 제시할 준비를 하고 있다고 한다. 이는 홀란이 현재 잉글랜드에서 받는 연봉과 비슷한 수준이다.

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매체는 '라포르타 회장은 홀란을 장기적인 팀 프로젝트를 위한 구단 경영진의 최우선 영입 대상으로 여기고 있다'며 '맨시티의 대규모 승점 삭감과 강등이 확정될 경우, 핵심 선수들이 매각되는 상황에 놓일 수 있다'고 설명했다.

EPA연합뉴스

바르셀로나의 제안은 홀란이 현재 받고 있는 연봉 3150만유로를 그대로 유지하도록 보장하며, 계약 기간은 2031년까지다. 한지 플릭 바르셀로나 감독도 하피냐, 라민 야말과 함께 홀란을 주전 공격진에 배치하는 것에 동의한 것으로 전해졌다. 그가 합류한다면 앤서니 고든과 가브리엘 제주스, 그리고 카림 아데예미 등이 벤치에서 교체 자원으로 활용될 전망이다.

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다만 바르셀로나는 맨시티에 대한 강등 징계가 확정될 경우에만 홀란 영입을 위한 본격적인 움직임에 나설 예정이라고 한다. 바르셀로나는 향후 몇 달간 영국 관련 기관들이 내놓을 최종 법적 판단을 계속 주시할 계획이다. 시즌 종료 후 맨시티의 EPL 강등이 확정된다면, 라포르타 회장은 홀란의 에이전트 측과 공식 협상에 착수해 이적을 성사시키려 할 것으로 예상된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com