'강현제와 함께 한 슈팅 게임' 서울 이랜드, 서울등원초서 '스마일스쿨' 성료

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 19일 서울시 강서구에 위치한 서울등원초등학교에서 찾아가는 축구 교실 '스마일스쿨'을 성황리에 마쳤다.

'스마일스쿨'은 서울 이랜드의 대표적인 사회공헌 활동으로 선수들이 일일 축구 코치로 관내 학교를 찾아가 학생들에게 즐거운 신체활동 기회를 제공하는 지역 밀착 캠페인이다. 서울 이랜드는 지난해 11월에 이어 2년 연속 등원초를 찾아 소규모 학교 아이들에게 소중한 추억을 선물했다.

이날 행사에는 공격수 강현제가 일일 코치로 참여해 등원초 4~6학년 학생 18명과 뜻깊은 시간을 보냈다. 강현제는 코디네이션을 시작으로 드리블, 패스, 슈팅 등 축구 기본기를 지도하며 아이들과 호흡했다.

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하이라이트는 슈팅 게임이었다. 강현제의 슈팅 시범에 아이들은 감탄을 쏟아냈고, 이어 직접 키커와 골키퍼로 나서 슈팅 대결을 펼치며 선수가 된 듯한 특별한 추억을 쌓았다.

이어진 포토타임과 팬 사인회에서 강현제는 아이들에게 즉석에서 별명을 지어 장난 섞인 농담을 건네며 웃음꽃을 피웠고 화기애애한 분위기 속에서 행사를 마무리했다.

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강현제는 "어린 학생들과 이런 시간을 보낼 기회가 흔치 않은데 정말 즐거웠다. 에너지 넘치게 참여하는 아이들의 모습을 보면서 나도 기운을 얻었다. 오늘 행사를 통해 친구들이 서울 이랜드에 더 많은 관심을 가져주면 좋겠다. 경기장에 찾아오겠다고 약속한 친구들이 있는데 찾아와 인사해 주면 작은 선물이라도 전해주며 반갑게 맞아주고 싶다"고 말했다.

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슈팅 게임에서 골키퍼로 나선 6학년 김지우 어린이는 "강현제 선수가 학교에 찾아와 친절하게 알려줘서 정말 고마웠고 시범을 보여줄 때도 너무 멋있었다. 내년이면 중학생이 되는데 중학교에 가서도 서울 이랜드와 강현제 선수를 응원하겠다"고 소감을 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com