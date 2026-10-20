'이강인의 축구 아버지, 안중에도 없다' 日 국대 유망주 사토, 발렌시아 '벤치워머' 신세→4경기 연속 결장..'아기레 감독, 팀 승리가 최우선이다'

epa13191295 Valencia CF's Ryunosuke Sato (L) in action against Real Betis' Junior Firpo during the Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and Real Betis, in Valencia, Spain, 25 August 2026. EPA/MANUEL BRUQUE

epa13268405 Mexican Javier Aguirre speaks during his presentation as Valencia FC's new head coach in Valencia, Spain, 28 September 2026. EPA/Biel Alino

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀의 '기대주' 사토 류노스케(20·발렌시아)의 스페인 라리가 적응이 만만치 않다. 소속 클럽 내에서 출전 기회를 전혀 얻지 못하고 있다. 선발→조커에 이어 이제는 결장이 계속 되고 있다. 최근 4경기 연속 교체 명단에 올랐다가 결장했다. 그를 영입한 감독은 경질됐다. 새로운 사령탑은 사토를 두 경기 연속으로 기용하지 않았다. 발렌시아는 3경기 연속으로 승리하지 못했다. 팀은 19위로 부진에서 벗어나지 못하고 있다. 일본 팬들은 사토의 팀내 좁아진 입지에 대해 걱정과 우려의 목소리를 쏟아내고 있다.

사토는 구보 다케후사(25·레알 소시에다드) 다음으로 일본 축구계가 큰 기대를 걸고 있는 '재능'이다. 그는 올해 2월 AFC U-23 아시안컵에서 일본의 우승과 함께 대회 MVP를 받으며 큰 주목을 받았다. 멀티 플레이가 가능한 미드필더로 공수 연계를 매끄럽게 풀어주었고, 또 골결정력도 높았다. 당시 유럽 에이전트들이 사토에게 큰 관심을 보였다. 그중 하나가 발렌시아다. 발렌시아는 여름 이적시장에서 사토를 FC도쿄에서 완전 영입했다. 카를로스 코르베란 감독이 사토의 가능성을 매우 높게 평가했다.

Barcelona's French defender #23 Jules Kounde fights for the ball with Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

코르베란 감독은 프리시즌부터 사토에게 많은 출전 기회를 주었다. 시즌 개막 후 셀타비고, 베티스, 데포르티보 코루나전까지 3경기 연속 선발 출전했다. 그런데 팀 성적이 2무1패로 부진하면서 감독의 입지가 흔들렸다. 어린 사토에게 기회를 더 줄 명분도 약해졌다. 사토는 조커로 밀렸다. 발렌시아는 이후 바르셀로나와 세비야에도 연속으로 패했다. 개막 후 5경기에서 1무4패. 발렌시아 경영진은 코르베란 감독을 해임했다. 사토 등 선수 영입을 관장했던 기술이사 등도 경질했다.

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사토는 알라베스, 레알 소시에다드, 라싱, 빌바오전까지 4경기 연속 결장했다. 전부 교체 명단에 올랐지만 출전 기회는 주어지지 않았다. 발렌시아 구단은 국가대표 A매치 기간에 '이강인의 축구 아버지' 하비에르 아기레 감독을 '소방수'로 영입했다. 북중미월드컵에서 멕시코 대표팀을 이끌었던 아기레 감독 부임 이후 발렌시아는 라싱과 2대2로, 빌바오와 0대0으로 두 경기 연속 무승부를 거뒀다.

Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato controls the ball during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Betis at Mestalla Stadium in Valencia on August 25, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

아기레 감독의 최우선 당면 과제는 팀을 1부에 잔류시키는 것이다. 아기레 감독은 2022~2023시즌 레알 마요르카에서 이강인과 '스승과 제자'로 환상적인 호흡을 맞췄다. 이강인의 다재다능한 재능을 가장 잘 활용한 외국인 지도자로 통한다. 이강인도 그 시절의 맹활약을 바탕으로 2023년 여름, 파리생제르맹으로 이적했다가 3년 만에 아틀레티코로 팀을 옮겼다.

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그런데 지금의 아기레 감독은 '영건' 사토를 성장시킬 여유가 없는 상황이다. 팀이 강등권에 있는 상황이라 유망주 보다는 당장 즉시 전력감을 투입하고 있다.

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epa13268400 Mexican Javier Aguirre speaks during his presentation as Valencia FC's new head coach in Valencia, Spain, 28 September 2026. EPA/Biel Alino

일본 매체 사커다이제스트웹은 사토가 빌바오전에 결장한 후 팬들이 보인 반응을 이렇게 전했다. "완전히 전력외로 밀렸다" "발렌시아를 떠나는 게 낫지 않을까" "아기레 감독, 승점 3점 필요하면 사토를 기용해라" "아기레는 일본인 안 쓰더라" 등의 반응이 올라왔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com