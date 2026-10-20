'구보가 득점하면 팀이 승리한다' 日 국대 새신랑 구보 10개월 만의 득점포→소시에다드 22승3무 무패행진..'여배우와의 결혼 선물로 시작된 올해 첫 골'

말라가 상대로 득점한 구보 다케후사 캡처=레알 소시에다드 구단 SNS

구보와 후쿠하라 캡처=구보 다케후사 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]'결혼 선물로 시작된 그의 첫 골'

스페인 매체 마르카가 레알 소시에다드의 일본 공격수 구보 다케후사(25)의 시즌 첫 골에 주목했다. A매치 기간 깜짝 결혼을 발표한 후 소속팀으로 복귀한 구보가 오랜 골가뭄을 극복하면 골을 터트린 것이다. 무려 10개월 만의 득점포였다. 또 구보가 득점하면 소시에다드가 승리한다는 공식이 이번에도 이어졌다.

구보는 19일(한국시각) 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 9라운드 원정 경기서 선발 출전해 1골-1도움을 기록하면 팀의 5대2 승리에 큰 힘을 보탰다. 경기 시작 3분 만에 구보가 선제골을 뽑았고, 2-1로 앞선 후반 1분 오야르사발의 세번째골을 구보가 어시스트했다.

Advertisement

마르카는 '구보는 마지막으로 골을 넣은 지 10개월 만에 소시에다드 소속으로 다시 골을 기록하며, 2026년 내내 지속되었던 극심한 부진을 마침내 끝냈다'고 보도했다. 구보가 A매치 휴식기 동안 깜짝 결혼을 발표한 지 불과 며칠 만에 첫 골이 터졌다. 이 매체는 '구보가 스스로에게 준 결혼 선물'이라고 의미를 부여했다. 구보는 세살 연상의 일본 '국민 여배우' 후쿠하라 하루카(28)와 결혼을 2일 전격 공개했다.

말라가 상대로 득점한 구보 다케후사 캡처=레알 소시에다드 구단 SNS

구보는 이번 시즌 팀내 입지가 흔들렸다. 주전 경쟁에서 밀리며 벤치에 앉는 경기가 많아졌다. 구보는 말라가 원정에서 모처럼 선발 라인업으로 돌아왔다. 그는 2022년 소시에다드 유니폼을 입은 이후 줄곧 주전이었다. 구보는 말라가전 맹활약으로 부활의 신호탄을 쏘아올렸다.

Advertisement

구보의 직전 골은 지난해 12월 20일 레반테를 상대로 기록했다. 구보는 말라가전에서 예전의 경기력으로 돌아갈 수 있다는 걸 보여주었다. 실제로 전반 3분 선제골 이후에도 몇 차례 더 위협적인 장면을 연출했고, 오야르사발의 추가골을 어시스트했다. 구보는 소시에다드가 4-2로 앞선 후반 26분 교체됐다.

Advertisement

후쿠하라 하루카와 구보 다케후사 캡처=스포니치 홈페이지

마르카는 '구보의 득점은 소시에다드 승리의 부적 역할을 하고 있는데, 그가 골을 넣었을 때 단 한 번의 패배도 없었기 때문이다'고 전했다. 첫 시즌이었던 2022~23시즌에는 9골을 넣어 9번의 승리에 기여했다. 그 다음 시즌에는 7골을 넣어 5승1무를 기록했다. 2024~2025시즌엔 7골이 승리로 이어졌다. 지난 시즌엔 2무를 기록했다. 말라가전 골은 구보가 소시에다드에서 기록한 26번째 득점이다. 구보가 득점한 경기에서 소시에다드는 통산 22승3무를 거뒀다.

Advertisement

소시에다드의 다음 일정는 23일 릴레스트룀(노르웨이)과의 유로파리그 리그 페이즈 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com