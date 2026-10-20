ACL을 가기 위해 ACL을 버리는 '아이러니'...춘추제와 추춘제 사이의 '모순'

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[스포츠조선 박찬준 기자]1무4패.

지난 주중 K리그 팀들이 아시아챔피언스리그(ACL)에서 올린 성적이다. ACL 엘리트(ACLE)에선 상하이 원정에 나선 대전하나시티즌만이 무승부를 거뒀을 뿐, 전북 현대, 포항 스틸러스가 모두 한 골도 넣지 못한 채 완패했고, ACL2에 출전한 FC서울, 강원FC도 무릎을 꿇었다. 강원은 홈에서 몇 수 아래로 평가받는 캄보디아 클럽에 패해 충격은 더 컸다.

현재 K리그의 성적표는 처참할 정도다. ACLE에선 다음 라운드에 진출할 수 있는 8위 이내에 있는 팀이 대전뿐이다. 전북은 10위, 포항은 13위다. ACL2에서는 서울이 2패, 강원도 1무1패로 각각 E조와 H조 최하위에 자리해 있다.

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K리그의 경쟁력 약화, 타 리그의 약진 등을 부진의 원인으로 꼽을 수 있겠지만, 빼놓을 수 없는 이유가 있다. ACL을 대하는 K리그 팀들의 태도다. 지난주 ACL에 나선 팀 중 그나마 베스트 전력에 가까웠던 팀은 전북 정도였다. 나머지 팀들은 로테이션을 단행했다. 서울과 강원은 아예 2군, 심지어 3군에 가까운 라인업을 내세웠다. 아시아 최고의 클럽들이 모인 ACL에서 이같은 전력으로 승리할 가능성은 거의 없다.

리그에 초점을 맞춘 결과다. K리그1은 스플릿 분기점에 있다. 33라운드를 기점으로 윗물과 아랫물로 나뉜다. 1~6위가 자리한 파이널A는 우승, ACL 진출팀을 가린다. 반면 7~12위팀은 파이널B에서 강등 전쟁을 펼친다. 경계선에 있던 대전, 전북, 포항, 강원은 파이널A 진출을 위해 베스트 전력을 리그에 투입했다. 올 시즌 ACL에 나선 5개팀이 모두 ACL 진출을 목표로 했던 만큼, 다음 시즌 ACL에 가기 위해 올 시즌 ACL을 버리는 아이러니한 상황이 됐다.

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추춘제와 춘추제 사이의 모순이다. 아시아축구연맹(AFC)은 2023년부터 ACL을 추춘제로 전환했다. 그다음 시즌인 2024~2025시즌부터는 ACLE와 ACL2로 포맷을 변신, 9월부터 다음해 2월까지 리그 스테이지를 진행한다. 춘추제를 하고 있는 K리그 입장에서는 이 기간이 한 해 농사를 좌우하는 가장 중요한 시기다. 각 팀 사령탑 입장에서도 당장 목숨줄이 ACL보다는 리그 성적에 달려 있는 만큼, 리그에 힘을 쏟을 수밖에 없다. 매년 4강 이상의 성적을 냈던 K리그가 ACL이 현재 포맷으로 바뀐 후 광주를 제외하고 단 한 팀도 8강 진출에 성공하지 못한 것은 결코 우연이 아니다.

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ACL은 우승 상금만 150억원에 달하는 아시아 최고 규모의 대회다. 더 큰 돈잔치인 클럽월드컵에도 나설 수 있다. K리그가 지금처럼 ACL을 포기한다면, 성적은 추락하고, 출전권은 줄어들고, 국제 영향력은 떨어지는 악순환이 반복될 수밖에 없다. K리그 팀들이 경쟁력을 발휘하기 위한 패러다임의 전환이 절실하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com