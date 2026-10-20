[오피셜]"드디어 中 만리장성 넘었다" '군 면제 없는 순수 메달' 韓 여축 빅뉴스, FIFA 랭킹 17위로 2계단 상승+아시아 4위 등극

사진제공=대한축구협회 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 드디어 '만리장성'을 넘었다.

신상우 감독이 이끄는 여자 축구대표팀은 19일 발표된 국제축구연맹(FIFA) 최신 랭킹에서 19위에서 2계단 상승한 17위를 기록했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 동메달 결정전에서 전반 4분 노진영의 결승골로 중국을 1대0으로 꺾고 동메달을 획득하면서 점수를 대량으로 쌓았다.

승리 점수를 더해 총 1791.13점이 된 한국은 아시안게임 준결승 북한전(0대2 패), 한-중전 연패로 점수가 깎인 중국(1786.80점)을 약 4점차로 따돌리고 17위를 기록한 2023년 6월 이후 3년 4개월만에 자체 최고 순위에 올랐다. 중국은 한국전 패배로 역대 세 번째 아시안게임 메달 획득에 실패했다. 반면 한국은 8년만에 동메달을 목에 걸었다.

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지난해 6월 20위권 아래인 21위까지 추락한 한국은 1년여만에 4계단 점프하는 기염을 토했다. 또한 아시아 랭킹에서 일본(5위), 북한(12위), 호주(15위) 다음 4번째로 올랐다. 아시안게임 결승에서 일본에 패하며 우승을 놓친 북한은 11위에서 12위로 한 계단 떨어졌다.

연합뉴스

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한때 아시아 최고의 팀을 자처한 중국을 뛰어넘은 데 의미를 부여할 수 있다. 한국 여자 축구가 FIFA 랭킹에서 중국을 추월한 건 2021년 12월 이후 4년 10개월만이다. 당시 한국이 18위, 중국이 19위를 각각 기록한 바 있다. 중국은 아시아 랭킹에서도 5번째로 밀렸다. 2003년 세계 랭킹 4위를 기록했던 팀은 어느덧 아시아에서도 기세를 펴지 못하는 팀으로 전락했다.

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남자팀과 마찬가지로 '무적함대' 스페인이 세계 랭킹 1위를 사수했다. 미국, 독일, 잉글랜드, 일본, 프랑스, 브라질, 스웨덴, 캐나다, 덴마크가 스페인의 뒤를 잇고 있다.

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아시안게임 3위로 기세를 높인 한국은 내년 6~7월 브라질에서 열리는 2027년 FIFA 여자월드컵 준비에 박차를 가한다. 지난 3월에 열린 2026년 호주 여자아시안컵 4강 진출로 32개국이 참가하는 월드컵 본선 진출권을 확보했다. 오는 12월 12일 브라질 리우데자네이루에서 월드컵 조 추첨식이 열릴 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com