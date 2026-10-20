"CR7은 맨유도, 나도 실망시켰어" 호날두 공격에도 침묵하던 텐 하흐 감독의 충격 폭로 "압박 때문에 지쳤다고? 훈련도 제대로 안했다!"

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 박찬준 기자]에릭 텐 하흐 감독이 크리스티아누 호날두를 강하게 비판했다.

호날두는 2021년 여름 세계축구계를 발칵 뒤집어 놨다. 유벤투스와 이별이 결정된 호날두는 차기 행선지를 두고 고심을 거듭했다. 당초만 하더라도 맨시티 이적이 유력했다. 펩 과르디올라 감독과 호날두의 만남에 많은 관심이 모아졌다. 갑자기 기류가 바뀌었다. '친정팀' 맨유였다. 알렉스 퍼거슨 감독이 직접 나서 호날두를 설득했다. 퍼거슨 감독과의 관계도 관계였지만, 호날두도 자신을 스타로 만든 맨유로의 복귀에 미소를 지었다.

첫 해 호날두는 좋은 모습을 보였다. 컵 대회를 포함해 38경기에서 24골을 넣었다. 호날두는 최근 리오 퍼디낸드가 운영하는 유튜브 채널에 출연해, "내가 맨유에 돌아왔을 때, 난 정말 행복했다. 나는 최고의 득점원이었다. 나는 클럽과 함께 믿을 수 없는 일을 했다. 37세의 내 첫 시즌 때, 나는 리그 득점 3위에 올랐다. 심지어 리그에서, 나는 17~18골을 넣었다. 나는 놀라웠다"고 했다.

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두번째 시즌, 텐 하흐 감독이 새롭게 부임하며, 분위기가 바뀌었다. 텐 하흐 감독은 압박을 강조하며 호날두를 명단에서 제외시켰다. 호날두는 이후 기회를 잡았지만, 페이스를 잃었다. 호날두가 결국 사고를 쳤다. 카타르월드컵을 앞두고 피어스 모건과의 90분 단독 인터뷰에서 폭탄 발언을 했다. 그는 "나는 배신감을 느낀다. 이곳에서 일부 사람들이 날 원치 않는다고 느꼈다. 올해뿐 아니라 작년에도 그랬다"고 말했다. 이어 텐 하흐 감독에 대해서는 "나는 그에 대한 존중이 없다. 왜냐하면 그 또한 나에 대한 존중을 보여주지 않았기 때문"이라고 말했다.

결국 맨유는 호날두와 계약을 해지했다. 호날두는 새로운 도전을 택했다. 사우디아라비아의 알 나스르로 향했다. 사우디는 호날두 영입을 시작으로 특급 스타들을 영입하며, 단숨에 주목받는 리그가 됐다. 호날두는 자신의 유럽 생활을 끝낸 텐 하흐 감독을 계속 깎아 내렸다. 호날두도 "맨유는 모든 것을 리빌딩 해야한다"며 "맨유 감독이, 리그와 챔피언스리그에서 우승할 수 없다고 말할 수는 없다. 정신적으로 그런 잠재력이 없을 수도 있지만, 그렇게 말하면 안된다. 우리는 계속 노력해야 한다"고 했다. 텐 하흐 감독을 질타했다. 텐 하흐 감독은 결국 2024년 부진한 모습으로 결국 경질되고 말았다.

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텐 하흐 감독은 여전히 앙금이 남아 있는 듯 했다. 텐 하흐 감독은 최근 디어슬레틱과의 인터뷰에서 "호날두는 팀을 실망시켰고, 나도 실망시켰다"고 했다.

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그는 당시의 이야기를 자세히 전했다. 텐 하흐 감독은 "맨유에 오기 전, 무엇을 이루고 싶은지 그와 이야기하기 위해 직접 포르투갈까지 날아갔다"고 했다. 이어 "호날두는 축구 역사상 최고의 선수 가운데 한 명이다. 나는 그를 매우 존중했다"며 "하지만 당시 감독으로 합리적인 결정을 내려야 했고, 내가 높이 평가하는 선수들을 내보내야 했다"고 했다.

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텐 하흐 감독은 호날두가 훈련 세션에서 빠졌고, 훈련에 참여할때도 제대로 참여하지 않았다고 꼬집었다. 텐 하흐 감독은 "이 문제를 두고 호날두와 직접 이야기했다. 그에게 '모두 널 위해 뛰고 있어, 좋은 위치에서 볼을 받을 수 있게 도와주려는거야. 하지만 네가 스스로 페널티박스 안으로 들어가지 못하면 골을 넣을 수 없다'고 이야기했다. 하지만 그는 그런 움직임을 하지 못했다"며 "스스로 준비하지 못했기 때문이다. 그에게 압박을 요구해서 지쳤다는 것은 잘못된 생각"이라고 했다.

AFP연합뉴스

이어 "모든 정상급 팀은 최고의 선수를 받아들이고 중심으로 활용해야 한다. 하지만 최고의 선수 역시 팀을 위해 뛰어야 한다"고 했다.

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텐 하흐 감독은 마지막으로 "선수들은 행동으로 보여줘야 한다. 선수들에게는 막중한 책임이 있다"며 "어떤 선수들에게는 축구가 가장 중요한 일이 아니다. 그리고 어떤 선수들에게는 맨유가 중요한 구단이 아니었다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com