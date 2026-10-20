'벌금 38만원' 솜방망이 맞은 호날두, 경력으로는 못 깐다…'올타임 발롱도르' 투표서 메시 제치고 '단독 선두'

출처=발롱도르 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]'메호대전'이 마침내 종지부를 찍는 걸까.

세계에서 가장 권위있는 축구 시상식인 2026년 발롱도르 어워즈(한국시각 27일)가 약 일주일 앞으로 다가온 가운데, 주최측은 발롱도르 70주년을 맞이해 'BOAT(Best Of All Time·역대 최고 선수)'를 선정하기 위한 팬 투표를 시작했다. 선수 생활 동안 발롱도르 트로피를 최소 두 번 이상 수상한 전설적인 선수들을 투표 대상으로 삼았다.

리오넬 메시(2009·2010·2011·2012·2015·2019·2021·2023), 크리스티아누 호날두(2008·2013·2014·2016·2017), 알프레도 디 스테파노(1957·1959), 요한 크루이프(1971·1973·1974), 프란츠 베켄바워(1972·1976), 미셸 플라티니(1983·1984·1985), 마르코 반 바스텐(1988·1989·1992), 칼-하인츠 루메니게(1980·1981), 케빈 키건(1978·1979), 호나우두(1997·2002) 등 10명이다. 1회 수상한 지네딘 지단, 바비 찰턴, 에우제비우, 레이몽 코파, 루드 굴리트, 로타어 마테우스, 조지 베스트, 호나우지뉴, 레프 야신, 조지 웨아, 루이스 피구, 카카, 루카 모드리치, 카림 벤제마, 로드리, 우스만 뎀벨레 등은 제외됐다.

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BOAT 투표는 기존 시상 방식이 전 세계 기자단으로 구성된 심사위원단의 투표로만 수상자를 결정했던 것과 달리, 디지털 플랫폼을 통해 일반 팬에게도 참여의 문이 열렸다. 팬들은 1회 투표당 1유로를 지불하는 '유료 투표'를 진행하게 된다. 비용만 지불하면 자신이 선호하는 후보에게 제한 없이 투표를 할 수 있다. 투표는 영국 런던 팔라디움에서 열리는 시상식 전날 밤 자정까지 진행될 예정이다.

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팬들은 '2008년 호날두', '2012년 메시'와 같이 한 명, 하나의 시즌에 투표권을 행사할 수 있다. 이에 따라 역대 최다인 8번 발롱도르를 수상한 메시에겐 그다지 유리한 시스템은 아니다. 실제로20일 스페인 일간 '마르카'에 따르면, 메시는 BOAT 레이스에서 호날두에 크게 밀리고 있다. '2008년 호날두'는 62%로 압도적 지지를 얻었다 .반면 '2012년 메시'는 13%의 득표율로 2위를 기록하고 있다. 메시가 아르헨티나 대표팀을 이끌고 2022년 카타르월드컵을 우승한 '2023년 메시'는 9%다. 호날두도 2007년(7%)과 2016년(2%)에는 저조한 득표율을 보인다. 현재 흐름으론 호날두가 BOAT 수상자로 등극할 가능성이 있다.

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호날두와 메시는 은퇴를 앞둔 나이에도 전대미문의 통산 1000골 기록 경쟁을 이어가고 있다. 호날두는 1300경기 이상 출전해 980골을 넘어서며 역사적인 이정표에 바짝 다가섰다. 반면 메시는 1100경기 이상 공식전에서 935골을 넣으며 호날두의 뒤를 바짝 쫓고 있다. 메시는 순수 실력으로 해리 케인, 라민 야말, 킬리안 음바페 등 까마득한 후배들과 2026년 발롱도르를 두고도 경쟁한다. 반면 호날두는 30인 후보에서 제외됐다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com