"가족처럼 지내길 원했다" 단합력 좋았던 '손흥민 시절' 그대로 모방…'합숙 훈련' 효과 톡톡히 봤다→강등권 탈출 성공

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 단합을 위한 합숙 훈련이 효과를 톡톡히 본 것일까. 토트넘 홋스퍼가 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 첫승을 거뒀다. 이는 손흥민이 토트넘에 있던 시절에도 진행됐던 훈련이다.

영국 매체 '가디언'은 20일(한국시각) '로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 최근 맨체스터 유나이티드와의 경기를 앞두고 허심탄회하게 대화를 나누는 자리를 마련한 뒤, 선수단의 결속력이 더욱 강해졌다고 밝혔다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

토트넘은 단합 훈련 후 지난 11일 열린 맨유전에서 한 명이 퇴장당한 채로 1-1 무승부를 거뒀다. 토트넘은 이날 코번트리 시티를 3-1로 꺾으면서 강등권에서 벗어났다. 데 제르비는 코번트리전 경기력이 더 나아질 수 있었다고 평가하면서도, 올 시즌 EPL 첫 승리를 거두는 과정에서 선수들이 보여준 태도에 대해 만족감을 드러냈다.

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데 제르비 감독은 "중요한 일이다. 결과도 중요하지만, 가장 중요한 것은 두 가지다"며 "첫 번째는 우리가 경기에 이길 수 있다는 사실을 깨달았다는 것"이라고 말했다. 이어 "두 번째는 지난 2주 동안 우리가 해왔던 것처럼 선수들 스스로 무언가를 쏟아붓는다면 이뤄낼 수 있다는 점"이라고 덧붙였다.

데 제르비는 지난주 선수단의 결속력을 다지고 따뜻한 날씨 속에서 훈련하기 위해 스페인 마르베야로 향했다. 그는 "우리가 함께 시간을 보내고 가족처럼 지내기를 원했다는 점에서 중요했다"며 "경기 중 문제가 생기거나 어려운 상황에 놓이면, 동료를 위해 뛰어야 한다. 경기장 위에서 11명이 로봇처럼 움직여서는 안 된다"고 강조했다.

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토트넘은 지난 여름 이적시장에서 신입생들이 대거 합류하면서 조직력을 만들어야 하는 상황이다. 이번 합숙 훈련을 기점으로 선수 간의 대화를 통해 조직력을 조금씩 갖춰 나가기 시작했다. 해당 훈련은 손흥민이 2018~2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승에 도전할 당시에도 이뤄졌다. 마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 토트넘은 현지 적응과 선수들의 단합을 위해 일찌감치 마드리드로 떠난 바 있다. 이번 데 제르비의 합숙 훈련은 포체티노 감독의 이러한 훈련 방식을 벤치마킹한 것이라는 이야기도 나왔다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com