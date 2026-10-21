시메오네 '오피셜' 작심 발언, 이강인도 절대 예외 아니다..."팀이 개인보다 중요, 체력 좋고 경기 읽을 선수 필요"

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드 선수단을 향한 메시지를 남겼다.

아틀레티코 마드리드는 21일 오전 4시(한국시각) 슈투트가르트와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3차전 원정 경기를 갖는다. 이강인을 포함한 아틀레티코 선수단은 이미 원정을 떠나 현지 적응을 마쳤다.

시메오네 감독은 경기 전 기자회견에 참석해 "이전에 어떤 일이 있었는지는 다 잊었다. 사람들은 내일 우리가 보이는 경기력과 결과로 우리를 평가할 것이다"며 "상대에게 타격을 줄 수 있는 방향으로 경기를 이끌어 나가야 할 것이다"고 했다.

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경기 전 관심을 모은 것은 크리스티안 로메로의 부상 이탈이다. 로메로는 직전 경기에서 부상으로 교체되며, 경기에 나설 수 없다. 시메오네는 "선수의 중요성은 분명하다. 하지만 팀이 개인 보다 더 중요하다. 팀 전체가 우리 모두를 더 나은 선수로 만들어 줄 것이다"며 팀의 의미를 더 강조했다.

또한 그는 교체 선수들을 언급하는 과정에서 팀에 필요한 선수가 누구인지를 설명했다. 시메오네는 "우리 팀에는 모든 선수가 필요하고, 좋은 체력이 필요하다. 90분, 60분, 30분을 뛰더라도 경기를 잘 읽어낼 선수가 필요하다"고 지적했다.

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시메오네의 체력 강조는 이강인도 예외일 수 없다. 앞서 에스파뇰과의 리그 경기에서도 후반에 이강인을 비롯한 일부 선수를 일찍이 교체한 이유로 체력을 꼽은 시메오네다. 그는 "우리는 경기 시간과 체력 소모를 관리하려 했고, 체력 좋은 선수들이 필요했다. 그래서 이후에 루크먼 대신 훌리안, 이강인 대신 바에나가 차례로 들어왔다"고 했다.

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시메오네가 체력적인 부분을 고려해 이강인을 제외한 것은 처음이 아니었다. 앞서 개막전 이후에도 줄곧 이강인은 6~70분 내외를 소화했다. 이후 A매치 기간을 앞두고 오사수나, 레알 마드리드를 상대로는 풀타임에 가깝게 뛰었다. 당시 시메오네는 "특별한 문제는 없다"며 "우리는 그가 계속 성장하고 발전하길 바라며, 이강인 또한 발전해야 한다. 팀에는 그가 꼭 필요하기 때문이다. 가장 좋은 시나리오는 이강인이 경기 전체를 계속해서 훌륭하게 소화해 내는 것이다"고 밝혔다.

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슈투트가르트와의 경기에서도 이강인의 역할을 중요할 수밖에 없다. 본격적으로 리그와 유럽챔피언스리그가 병행되는 시점, 체력이 더 강조될 수 있는 시기에 이강인이 어떤 경쟁력을 보여줄지가 팀 입지에도 영향을 끼칠 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com