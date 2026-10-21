이강인 떠나자 '폭동 발생' 대충격! 진압에 장갑차까지 투입…안전 위협 받는 PSG+바르셀로나 선수들

이강인. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]프랑스 다수 지역에서 폭동이 일어나고 있는 가운데 이강인이 떠난 파리생제르망(PSG)과 상대팀 FC 바르셀로나가 타깃이 될 수 있다는 우려가 나온다.

영국 매체 '더선'은 21일(한국시각) '폭도들이 PSG와 바르셀로나의 경기를 표적으로 삼을 수 있다는 우려가 커지고 있다'며 '경찰은 경기를 둘러싼 철통 경비 태세를 갖출 준비를 하고 있다'고 보도했다.

양 팀의 UEFA 챔피언스리그 경기를 앞두고 물대포를 갖춘 특수부대를 포함해 약 5000명의 경찰이 투입될 것으로 예상된다. 프랑스는 지난 주말 역사에 남을 만한 폭동 사태를 겪었다. 전국적으로 물가 상승에 반발하는 집회가 벌어졌고, 이는 경찰과 시위대의 무력 충돌로 이어졌다. 시위대는 민간 시설까지 무단 침입해 약탈과 방화 등을 일삼고 있다. 최소 3000개의 사업장이 약탈당하거나 피해를 봤으며, 2400명 이상이 체포된 것으로 알려졌다.

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당국은 시위대가 축구 경기를 표적으로 삼을 수 있다는 우려가 커지자 장갑차 투입을 비롯한 특별 조치를 준비하고 있다. 무관중 경기로 운영하는 방안도 고려중이라고 한다. 파리 경찰은 프랑스 수도 전역에 드론을 뿌려 테러 행위를 방지하기 위한 수색에 나서고 있다.

프랑스 내무부 관계자는 "지금은 매우 민감한 시기이고, 언제든 폭력 사태가 발생할 수 있으며, 특히 많은 인파가 모일 때는 더욱 그렇다"며 "경기를 위해 수천명의 경찰이 추가로 근무할 예정이며, 여기에는 특수부대 소속 경찰들도 포함된다"고 밝혔다.

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문제는 PSG가 중요한 경기를 치를 때마다 승패와 관계없이 프랑스 전역에서 사건 사고가 끊이질 않았다는 것이다. 지난해 PSG가 UEFA 챔피언스리그에서 우승했을 때는 경찰 공격, 절도, 폭력 행위, 불법 폭죽 사용 등의 혐의로 225명이 형사 입건됐다. 지역 내 사회 불안이 극대화하고 있는 현 상황에서는 피해규모가 더 커질 수 있다는 전망이 나온다. 이에 따라 PSG의 홈구장인 파르크 데 프랭스 주변에 통행금지 조치를 내리는 방안까지 검토되고 있다.

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PSG는 이강인이 뛰었던 팀으로 한국에도 잘 알려져 있다. 다행히도 이강인은 지난 여름 이적시장에서 PSG를 떠나 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 그가 팀을 떠난지 얼마 되지 않아 PSG 선수들의 안전이 위협받는 상황이 발생한 것이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com