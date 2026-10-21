'충격, 파리 대참사' 11전 전승 후 4실점 대패, 야말의 FC바르셀로나 시즌 첫 패, '디펜딩 챔피언' PSG 4-2 대승..비티냐 결승골 폭발

Barcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

PSG's Portuguese midfielder #17 Vitinha celebrates after scoring his team third goal during the UEFA Champions League first round day 3 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Barcelona at the Parc de Princes stadium in Paris on October 20, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

epa13318419 PSG head coach Luis Enrique (R) shakes hands with Lamine Yamal (L) of Barcelona after winning the UEFA Champions League phase match Paris Saint-Germain FC against FC Barcelona, in Paris, France, 20 October 2026. EPA/MOHAMMED BADRA

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]'디펜딩 챔피언' 파리생제르맹(PSG)이 홈에서 FC바르셀로나를 제압했다. 난타전 끝에 이번 시즌 11연승을 달린 바르셀로나에 첫 패배를 안겼다. PSG는 유럽챔피언스리그 13경기 연속 무패행진을 이어갔다.

PSG가 21일(한국시각) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 벌어진 바르셀로나와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 홈 경기서 4대2 승리했다. 지난 두 대회 연속으로 유럽 챔피언에 오른 PSG는 바르셀로나와의 화력 대결에서 밀리지 않았다. 더 정교하고 예리한 골결정력으로 상대를 제압했다.

PSG는 경기 초반 바르셀로나를 강하게 몰아쳤다. 흐비차 크바라츠헬리아의 슛이 골대를 강타했고, 우스만 뎀벨레와 데지레 두에의 유효 슈팅이 전반 5분 이내에 나왔다. 반면 원정팀 바르셀로나는 상대의 강한 압박에 흔들리며 15차례나 볼을 빼앗겼다.

Advertisement

그런데 PSG는 전반 20분 부상자가 나왔다. 뎀벨레가 햄스트링 부상을 입은 것으로 보였고, 페란 토레스가 서둘러 투입됐다.

PSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez)

PSG가 전반 38분 선제골을 가져갔다. 두에가 주앙 네베스의 도움을 받아 강하게 차 넣었다. 바르셀로나도 기회를 잡았지만 PSG 수문장 사포노프의 선방쇼에 가로막혔다. PSG가 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다.

Advertisement

바르셀로나는 후반 시작 10분 만에 동점골을 뽑았다. 챔피언스리그 데뷔전을 치른 차비 에스파르트가 환상적인 개인기를 보여주었다. 직접 PSG 수비진을 제치고 들어가 사포노프를 뚫고 득점했다. 이후 상황은 급변했다. PSG의 크바라츠헬리아와 마르키뇨스가 연달아 다쳤다. 바르셀로나는 로드리, 가비, 아데예미 교체 카드를 동시에 사용하며 경기 주도권을 잡고 나갔다.

Advertisement

하지만 막판 집중력 싸움에서 홈팀 PSG가 월등히 앞섰다. 후반 27분 PSG의 두번째 골이 터졌다. 코너킥 상황에서 루카스 에르난데스가 헤더골을 성공시키며 2-1로 다시 앞서 나갔다. 바르셀로나는 후반 34분, 라민 야말이 두 번째 동점골을 터트렸다.

PSG's French defender #21 Lucas Hernandez fights for the ball with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal during the UEFA Champions League first round day 3 football match between Paris Saint Germain (PSG) and FC Barcelona at the Parc de Princes stadium in Paris on October 20, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Advertisement

하지만 PSG는 실점 이후 불과 2분 만에 비티냐가 중거리포로 결승골을 뽑았다. 5분 후에는 파비안 루이스가 네 번째 쐐기골을 보탰다. PSG가 6골을 주고받는 난타전 끝에 2골 차로 승리했다.

PSG는 3전 전승으로 챔피언스리그 리그 페이지 선두로 올라섰다. 바르셀로나는 이번 시즌 개막 후 11전 전승을 달린 후 파리 원정에서 4실점 하면서 첫 패배를 당했다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com