'홀란, 벤치에서 구경하다 퇴근' 필 포든 해트트릭-1도움 '평점 10점' 원맨쇼, 맨체스터 시티 UCL 아테네에 5-1 대승..'재정 규정 위반→중징계 임박, 경기력에 지장 없다'

Manchester City's Phil Foden, left, and Manchester City's Rayan Cherki celebrate thrid goal during the Champions League soccer match between Manchester City and AEK Athens in Manchester, England, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v AEK Athens - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 20, 2026 Manchester City's Phil Foden celebrates scoring their fourth goal Action Images via Reuters/Lee Smith

epa13317927 Erling Haaland of Manchester City starts the game on the bench during the UEFA Champions League league phase match Manchester City against AEK Athens, in Manchester, Britain, 20 October 2026. EPA/PETER POWELL .

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[스포츠조선 노주환 기자]엘링 홀란(맨체스터 시티)가 결장한 가운데 필 포든이 3골-1도움의 원맨쇼를 펼쳤다. EPL 선두 맨체스터 시티가 홈에서 AEK 아테네를 4골 차 대승을 거뒀다.

맨시티는 21일(한국시각) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 벌어진 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 홈 경기서 5대1 대승했다. 포든이 해트트릭에다 1도움으로 평점 10점 만점 활약을 펼쳤다. 엘리엇 앤더슨과 라이언 셰르키가 한골씩을 보탰다.

맨시티는 이번 승리로 2018년 3월 이후 유럽 5대 리그 외 팀을 상대로 한 챔피언스리그 홈 무패 행진을 이어갔다.

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Manchester City's Erling Haaland sits on the bench before the Champions League soccer match between Manchester City and AEK Athens in Manchester, England, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

맨시티의 압도적인 승리였다. 맨시티 주 득점원 홀란은 벤치에서 대기하다가 경기를 마쳤다. 팀 동료들의 환상적인 경기를 구경하다가 퇴근했다.

맨시티는 경기 시작 후 주도권을 잡았고, 12분 만에 선제골을 뽑았다. 엔조 페르난데스의 프리킥이 크로스바를 맞고 나왔고, 앤더슨이 밀어 넣어 이적 후 첫 골을 기록했다.

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기선을 제압한 홈팀 맨시티는 파상공세를 퍼부었다. 전반 34분 두번째골이 터졌다. 엔드라인 근처에서 리코 루이스와 패스를 주고받은 필 포든이 차 넣어 2-0을 만들었다.

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후반에 무려 4골을 주고받는 난타전이 벌어졌다. 맨시티는 이번 시즌 수비에서 불안한 점을 보였다. 아테네는 후반 시작 7분 만에 한골을 만회했다. 후방에서 아무도 마크하지 않은 채 폭풍처럼 침투한 스타브로스 필리오스가 지니의 절묘한 로빙 패스를 받아 마무리하며 1-2로 추격했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v AEK Athens - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 20, 2026 Manchester City's Phil Foden celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Scott Heppell

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하지만 맨시티는 이후 3골을 퍼부었다. 후반 12분, 셰르키가 포든의 도움을 받은 후 페널티 에어리어 외곽에서 왼발 슈팅을 세번째 골을 터트렸다.

이후 포든이 원맨쇼로 두 골을 추가하면서 자신의 해트트릭을 완성했다. 후반 20분, 리코 루이스가 내준 공을 포든이 하프발리로 연결해 네번째 골을 뽑았다. 포든은 후반 31분, 라이언 맥아이두의 크로스를 밀어 넣으며 자신의 첫 챔피언스리그 해트트릭을 완성했다. 유럽 매체 사커웨이는 포든에게 평점 10점 만점을 주었다.

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epa13318332 Phil Foden of Manchester City celebrates after scoring the 5-1 goal during the UEFA Champions League league phase match Manchester City against AEK Athens, in Manchester, Britain, 20 October 2026. EPA/PETER POWELL .

맨시티는 이번 챔피언스리그 리그 페이즈에서 2승1패를 기록했다. 맨시티는 이번 시즌 프리미어리그에선 7전 전승으로 선두를 달리고 있다. 맨시티는 최근 EPL 재정 규정 114개를 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 조만간 중징계가 내려질 것으로 알려졌다. 그런 가운데 맨시티 선수들은 큰 흔들림 없이 리그와 챔피언스리그를 병행하고 있다. 맨시티 선수들의 경기력에는 큰 영향이 없어 보였다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com