"충격" 韓 축구 에이스 큰일 났다! 이강인 부상 우려, 대퇴사두근 타박상→예방 차원 OUT…아틀레티코 마드리드, 슈투트가르트와 1-1 무승부

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 부상으로 경기에 나서지 못했다.

스페인 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 21일(이하 한국시각) '이강인은 대퇴사두근 타박상으로 가벼운 불편함을 느꼈다. 무리하지 않았다. 예방 차원에서 몸도 풀지 않았다. 시즌은 길다. 부상 등을 방지하기 위해 선수들의 체력을 관리해야 한다는 점은 분명하다'고 했다.

Atletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 21일 독일 바덴뷔르템베르크주 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트(독일)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 이날 아틀레티코 마드리드는 전반 36분 제이미 르웰링에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 후반 2분 훌리안 알바레즈의 득점으로 1-1 동점을 만들었다. 그러나 후반 19분 모르텐 히울만의 퇴장으로 위기를 맞았다. 아틀레티코 마드리드는 수적 열세 속 집중력을 발휘해 원정에서 승점 1점을 챙겼다.

Advertisement

epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

'에이스' 이강인은 이날 출전 명단에는 이름을 올렸지만, 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 경기가 끝날 때까지 그라운드를 밟지 못해 물음표를 남겼다. 이유가 있었다. 풀라나 기자는 개인 계정을 통해 이강인의 부상 소식을 전했다.

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 스페인 프리메라리가 개막 9경기에 나서 2골-1도움을 기록했다. UCL 리그페이즈에선 리버풀-맨유 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속 두 팀과의 대결에도 모두 출격했다. 하지만 슈투트가르트를 상대로는 부상으로 이탈했다.

Advertisement

한편, 아틀레티코 마드리드는 25일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 데포르티보와 리그 홈경기를 치른다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com