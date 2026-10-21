[UCL 리뷰]'6-1→4-2→4-2' 바르셀로나 11연승도 우습게 저지, PSG는 챔스에서 차원이 다르다…핵심 3인 부상에도 꺾이지 않은 '100% 승률'

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[스포츠조선 윤진만 기자]챔스에선 더 이상 적수가 없는걸까.

파리생제르맹(PSG)과 바르셀로나, 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL)의 강력한 우승후보간 맞대결이 예상 외로 싱겁게 끝났다. 루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 21일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 UCL 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 4대2로 승리하며 3연승을 질주했다.

슬로반 브라티스라바(6대1), 맨시티(4대2), 바르셀로나를 상대로 총 14골을 터뜨리며 100% 승률을 유지한 PSG는 리버풀(승점 9)을 득실차에서 따돌리고 리그 페이즈 선두 자리를 고수했다. 특히, 잉글랜드 프리미어리그(EPL)과 스페인 프리메라리가에서 전승 중인 맨시티, 바르셀로나를 두 골차로 꺾었다.

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지난 두 시즌 연속 '빅이어(UCL 우승컵)'를 차지한 PSG는 유럽 무대에서 최근 6연승 및 13경기 연속 무패라는 압도적 기록을 이어가고 있다. 바르셀로나는 이날 패배로 공식전 연승 행진이 '11'에서 멈췄다.

PSG는 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 흐비차 크라바츠켈리아를 스리톱에 세우고 주앙 네베스, 비티냐, 파비안 루이스로 미드필더진을 구축했다. 아치라프 하키미, 마르퀴뇨스, 윌리암 파초, 뤼카 에르난데스가 포백을 꾸렸고, 마트베이 사포노프가 골문을 지켰다.

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바르셀로나는 하피냐를 톱에 두고, 라민 야말, 다니 올모, 앤서니 고든으로 공격 2선을 꾸렸다. 마크 베르날, 페드리가 중앙 미드필더 듀오를 맡았고, 사비 에스파르트, 파우 쿠바르시, 제라르 마르틴, 주앙 칸셀루가 포백에 늘어섰고, 조안 가르시아가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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PSG는 전반 20분만에 대형 변수와 맞딱뜨렸다. '발롱도르 공격수' 뎀벨레가 전 소속팀을 상대로 햄스트링 부상을 당하며 페란 토레스와 교체된 것이다. 하지만 전반 38분 데지레 두에가 '바르셀로나 에이스' 라민 야말의 패스 미스를 놓치지 않고 기막힌 중거리 슛으로 전반 1-0 리드를 안겼다.

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후반 10분 사비 에스파르트에게 동점골을 헌납한 PSG는 후반 14분 윙어 흐비차 크라바츠켈리아, 수비수 마르퀴뇨스가 부상으로 빠지는 악재를 겪었다. 경기가 시작된지 채 1시간도 지나지 않아 핵심 3인이 부상으로 아웃됐다. 바르셀로나는 가비, 로드리, 카림 아데예미를 곧바로 교체투입하며 역전을 노렸다.

하지만 PSG는 흔들림이 없었다. 후반 27분 뤼카 에르난데스가 코너킥 상황에서 헤더로 다시 앞서가는 골을 터뜨렸다. 후반 34분 야말이 좁은 각도에서 영리하게 재동점골을 터뜨렸지만, 36분 비티냐가 중거리포로 팀에 다시 리드를 선물했다. 후반 41분 파비안 루이스가 아치라프 하키미의 패스를 받아 4대2 승리에 쐐기를 박았다.

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바르셀로나의 어린 수비진은 PSG의 막강 화력 앞에서 사정없이 흔들렸다. 설상가상 미드필더 올모는 부상으로 주말 엘 클라시코에 나설 수 없게 됐다. 스페인 일간 '마르카'는 경기 후 리뷰에서 "챔피언은 여전히 차원이 다르다"라고 적었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com