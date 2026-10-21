"팬들이 먼저 떠나나" 꿈의 챔스인데 '텅 빈' 관중석, 충격의 '재정 위반 유죄' 맨시티…'5골 화력쇼' 마레스카 "다시 좋아질 것"

사진캡처=더선

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]맨시티의 '텅 빈' 경기장이 논란이다.

맨시티(잉글랜드)는 21일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 AEK 아테네(그리스)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3라운드에서 3골 1도움을 기록한 필 포든의 원맨쇼를 앞세워 5대1로 대승했다. '괴물' 엘링 홀란은 결장했다.

하지만 스타디움의 열기는 뜨거운 화력쇼와는 거리가 멀었다. 영국의 '더선'은 '보통 챔피언스리그 경기가 열리면 팬들은 티켓을 구하려고 줄을 서서 기다리지만, 맨시티 팬들은 예외'라며 '이날 경기의 관중 수가 4만42명으로 확인됐는데, 이는 경기장 수용 인원보다 2만명 이상 적은 수치'라고 꼬집었다.

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5골보다 빈자리가 눈에 더 크게 띄었다. 특히 상단 대부분은 팬들의 물결 대신 구단의 상징색인 파란색의 의자로 가득했다.

'더선'은 '솔직히 많은 사람들이 추운 날씨를 무릅쓰고 힘들게 번 돈을 챔피언스리그 리그 페이즈에서 AEK 아테네와의 경기처럼 중요하지 않은 경기를 보기 위해 비 오는 화요일 밤에 쓰고 싶어하지 않았을 수도 있다. 또 맨시티는 과거 제재로 인해 유럽축구연맹(UEFA)과 좋은 관계를 유지하지 못하고 있다는 점도 문제다. 맨시티 팬들은 UEFA 주관 대회에 앙심을 품고 있으며, 이는 경기장에서 야유를 보내는 형태로 나타난다'고 지적했다.

로이터 연합뉴스

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하지만 맨시티는 토너먼트 경기에서는 팬들로 가득하다. '텅 빈' 관중석에 팬들도 충격을 받았다. 팬들은 '여러분, 이건 챔피언스리그 경기다', '정말 텅 비어있네', '마치 배를 버리고 떠나는 것 같다', '그런데도 우리는 여전히 수익 면에서 레알 마드리드와 맞먹는다고 믿어야 한다는 건가'라고 푸념했다.

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맨시티는 최근 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌리는 등 프리미어리그 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다.

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맨시티는 어떠한 불법도 없었다며 항소를 제기했다. 하지만 승점 삭감, 우승 박탈, 프리미어리그 퇴출, 거액의 벌금형을 받을 수 있다.

엔조 마레스카 맨시티 감독은 걱정할 필요가 없다고 했다. 그는 경기 후 "경기장에 있던 팬들은 훌륭했다. 지난 입스위치와의 경기에서 팬들의 응원은 최고였다. 다음 주에는 브라이턴과의 두 경기가 있는데, 분위기가 다시 좋아질 거라고 확신한다"고 강조했다.

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맨시티는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 7전 전승이다. UCL 리그 페이즈에서는 2승1패를 기록했다. 맨시티는 브라이턴과 29일 리그컵, 11월 1일 EPL에서 2연전을 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com