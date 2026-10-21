'KIM, 절대 못 보내' 韓 수비 리더 김민재 EPL 러브콜 폭발…바이에른 뮌헨 매각 NO→콤파니 감독 '핵심 자산' 분류

사진=연합뉴스

epa13311935 Min-jae Kim of Munich (R) and Willi Orban of Leipzig (L) in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 관심이 뜨겁다. 바이에른 뮌헨(독일)은 '김민재 지키기'에 나섰다.

영국의 '팀토크'는 21일(이하 한국시각) '아스널(잉글랜드)이 김민재 영입에 관심을 보이고 있다는 소식이 전해졌다. 김민재가 아스널의 영입 대상 목록에 공식적으로 포함됐다는 것이다. 하지만 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 김민재를 높이 평가하며 잔류시키고 싶어한다'고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

앞서 독일 '빌트'의 크리스티안 폴크 기자는 '김민재는 아스널의 공식 영입 대상이다. 마우리치오 미켈리 아스널 스카우터는 나폴리(이탈리아) 시절 김민재를 발굴한 인물이기도 하다. 현재 그는 아스널에서 일하고 있기 때문에 김민재를 주시하고 있는 것이다. 아스널은 겨울 이적 시장에서 수비수 영입을 고려하고 있다. 적절한 제안이 들어온다면 김민재 이적이 성사될 가능성도 있다. 어떻게 될지 지켜봐야 한다'고 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

각종 이적설에도 김민재는 바이에른 뮌헨을 떠날 의사가 없는 것으로 보인다. 이 매체는 이탈리아 '투토유베'의 보도를 인용해 'AC 밀란과 유벤투스(이상 이탈리아)도 김민재에게 관심을 보이고 있다. 아스널도 김민재에게 관심을 표명했다. 하지만 이들의 문제는 바이에른 뮌헨이 김민재와의 관계를 적극적으로 끊으려 하지 않는다는 점이다. 바이에른 뮌헨은 김민재를 적극적으로 매각하려 하지 않는다. 콤파니 감독도 김민재를 높이 평가하고 잔류시키고 싶어한다'고 했다.

'투토유베'는 '가장 큰 걸림돌은 바이에른 뮌헨의 입장이다. 이적설에도 김민재는 콤파니 감독의 신뢰를 계속 받고 있다. 콤파니 감독은 그를 바이에른 뮌헨 수비의 핵심 자산으로 여기고 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com