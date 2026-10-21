'대한민국, 1표 줄거지?' 위기의 인판티노 FIFA 회장 , 공개사과 후 첫 선거행보는 '일본 방문'…과반수 근접→아시아 표밭 다지기

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[스포츠조선 윤진만 기자]'논란의 FIFA 회장' 잔니 인판티노가 일본에서 아시아 축구 지도자들과 비공개 회의를 갖고 본격적인 4선 도전 행보에 돌입한다.

AP통신은 20일(한국시각) "인판티노 회장의 재선 캠페인이 이번 주 일본으로 옮겨간다. 그는 수요일 아시아축구연맹(AFC) 관계자들과 회의를 진행할 예정이다. 아시아 축구 지도자들과의 이번 회의는 도쿄의 한 5성급 호텔에서 열릴 것이며, 언론의 접근은 사실상 차단된다"라고 보도했다.

앞서 인판티노 회장은 지난주 스위스 취리히에서 열린 FIFA 평의회에서 월드컵 관련 권리를 42억달러(약 5조5640억원)에 매각하려다 무산된 계획을 추진하는 과정에서 저지른 '실수'에 대해 공식 사과했다. 이번 일본 방문은 그 후 인판티노 회장의 첫 공식 행보다.

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이번 AFC 관계자들과의 만남은 내년 3월 FIFA 회장 선거를 앞두고 일종의 아시아 표밭 다지기라는 분석이 제기된다. 스위스 출신 인판티노 회장은 2016년 2월 첫 회장직에 오른 뒤 2019년 재선, 2023년 3선에 성공했다. 임기는 2027년까지로, 4선 도전을 공식화했다.

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2026년 북중미월드컵 이후 각종 논란으로 축구계의 거센 비판을 받았던 인판티노 회장은 최근 어느정도 지지율을 회복한 모양새다. '디 애슬레틱' 보도에 따르면, 인판티노 회장의 '월드컵 운영 자회사 설립' 계획에 반대 입장을 보였던 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장은 최근 인판티노 회장쪽으로 다소 입장이 기울었다. AFC는 46개국을 보유했다.

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AP통신은 자체 집계를 통해 FIFA 211개 회원국의 과반수 확보에 근접한 것으로 나타났다며 "승패를 가를 표 중 일부는 아시아에서 나올 가능성이 있다"라고 전했다. "현재 아시아 회원국의 의견은 하나로 모이지 않은 상태다. 2022년 월드컵 개최국인 카타르는 인판티노 회장에 대한 지지 의사를 밝히고 있지만, 요르단은 반대 입장을 표명했다"라고 덧붙였다. 대한축구협회는 그간 '친인판티노'로 분류됐다.

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AP통신에 따르면, 현재 211개국 중 83개국이 개별적인 입장 표명이나, 소속된 대륙 연맹의 지지 성명에 동참하는 방식으로 인판티노 회장에 대한 지지 의사를 밝혔다. 반면 55개 협회를 보유한 가장 거대한 세력인 유럽축구연맹(UEFA)은 인판티노 회장을 공개비판하며 4선 저지에 총력을 기울이고 있다. 탄핵 추진 움직임도 일었다.

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FIFA 회장 선거 후보 등록 마감일은 11월 18일이다. FIFA 규정에 따르면, 후보자는 '후보 지명 전 최근 5년 중 2년 동안 축구계에서 선수, FIFA, 대륙 연맹, 각국 협회 등 임원으로 적극적으로 활동해야 하며, 211개국 회원국 중 최소 5개국으로부터 지지 선언을 받아야 출마할 수 있다. 내년 3월 열릴 회장 선거에선 1차 투표에서 211개 회원국 표의 3분의2 이상을 얻거나 2차 투표에서 과반수를 얻어야 당선된다. 당장 인판티노 회장의 4선을 저지할 대항마가 떠오르지 않은 실정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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