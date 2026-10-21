'경질설이라니' 감독 계약 잉크도 안 말랐는데! 캐릭 "어떤 확언도 필요없어, 아무런 문제나 갈등 없어"

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[스포츠조선 김성원 기자]위기의 마이클 캐릭 맨유 감독이 '건재'를 과시했다.

맨유(잉글랜드)는 22일 오전 1시45분(한국시각) 이탈리오 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 코모(이탈리아)와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전을 치른다.

맨유 레전드인 캐릭 감독은 지난 시즌 맨유를 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 3위에 올려놓으며 대행 꼬리표를 뗐다. 정식 감독으로 2년 계약에 성공했다.

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하지만 새 시즌 출발부터 위기다. 최근 6경기 연속 무승(3무3패)이다. 리그컵에선 이미 탈락했고, EPL에선 1승4무2패(승점 7)로 13위에 위치했다. 40년 만에 프리미어리그 최악의 스타트다. UCL에선 1승1패를 기록 중이다.

벌써 '경질설'에 휘말린 캐릭 감독은 21일 코모전 기자회견에서 구단 수뇌부의 "어떤 확언도 필요하지 않다"며 "나의 역할과 책임에 대해 잘 알고 있다. 다른 사람이 그런 말을 해주거나, 잘 되고 있는지, 개선해야 할 부분을 알려줄 필요는 없다. 나 스스로 알고 있다"고 밝혔다.

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그리고 "현실을 알고 있고, 그 점에 대해서는 아무런 문제가 없다. 상황은 아주 명확하다. 내가 더 자세히 설명드릴 부분은 별로 없다"고 강조했다.

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캐릭 감독은 '전폭적인 지지를 받고 있다고 느끼느냐'는 질문에도 "당연하다. 나는 지금 이 자리에 있고, 축구 클럽의 모든 사람들과 정말 좋은 관계를 유지하고 있다. 아무런 문제나 갈등이 없다. 우리는 경기에서 이겨야 하고, 그것이 우리가 노력하는 이유다. 모든 게 순조롭게 진행되고 제자리를 잡으려면 경기에서 이겨야 한다는 걸 알고 있다"고 대답했다.

맨유는 부상 병동이다. 고관절 부상인 마커스 래시포드를 비롯해 리산드로 마르티네스, 루크 쇼, 코비 마이누, 베냐민 세슈코, 패트릭 도르구 등이 원정 명단에서 제외됐다.

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크리스티아누 호날두 등 선수들과 마찰을 빚은 에릭 텐 하흐 전 맨유 감독은 최근 맨유 경영진을 향해 약속을 어겼다고 비난했다. 캐릭 감독은 텐 하흐의 발언에 대해 "내 생각은 아니다. 그건 에릭의 의견이다. 내가 거기에 대해 언급하거나 관여하는 건 완전히 잘못된 일이고, 그 단계의 나와는 아무 상관이 없다"고 말했다.

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그리고 "축구 클럽으로서 운영 방식과 결과는 클럽 전체의 분위기와 긍정적인지 부정적인지를 좌우한다. 따라서 많은 부분이 결과에 달려 있다. 우리는 상당히 침착하면서도 의욕적이다. 수뇌부와 선수들과도 특정 사안에 대해 매우 명확하게 소통한다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com