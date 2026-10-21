죽어도 황인범 선발로 안 쓰는 파리올리 감독…복붙 전술에 챔스 3연패 '대참사', PSV전 후 선수-팬 충돌까지

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[스포츠조선 윤진만 기자]'스쿼드 플레이어'로 기용할 거라고 예상했지만, 이 정도로 선발 기회를 부여하지 않을 줄은 몰랐다.

대한민국 간판 미드필더 황인범(포르투)이 또 교체로 나섰고, 팀은 유럽 무대에서 또 패했다. 익숙한 패턴이 반복되고 있다. 포르투는 21일(한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 PSV 에인트호번과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 0대1로 패하며 3연패 늪에 빠졌다. 맨시티(0대2 패), 레알 베티스(2대3 패)에 이어 이날 패배 고배를 마신 포르투는 승점 0점, 득실차 -4골로 36개팀 중 33위로 추락했다. 16강 진출 가능성이 더 희박해졌다.

이날 어김없이 교체명단에 포함된 황인범은 후반 13분 가브리 베이가와 교체돼 32분간 그라운드를 누볐다. 프란체스코 파리올리 포르투 감독은 후반 12분 거스 틸에게 선제실점하자마자 세 장의 교체카드를 동시에 빼들었다. 공격형 미드필더 베이가, 윙어 오스카르 피에투셰프스키, 스트라이커 사무 아게호와를 동시에 벤치로 불러들이고 황인범, 보르하 사인츠, 안드레 실바를 투입하며 추격에 고삐를 당겼다. 포르투는 후반에 들어 상대보다 많은 10개의 슛을 기록했지만, 끝내 PSV 골망을 흔들지 못하면서 홈에서 분패를 당했다.

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황인범은 32분동안 분주히 그라운드를 누비며 총 27번 볼터치, 슈팅 1개, 키패스 1개, 리커버리 4개, 슈팅 블록 1개, 지상경합 성공 1개를 기록했다. 패스 성공률(5개 성공)은 71%였다. 평점은 6.9점(소파스코어).

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비슷한 상황의 반복이다. 지난여름 페예노르트를 떠나 포르투에 새 둥지를 튼 황인범은 올 시즌 UCL 리그 페이즈 3경기에서 하나같이 후반 교체 출전했다. 맨시티전에선 0-1로 뒤지던 후반 23분 알란 바렐라와 교체돼 22분간 그라운드를 누볐고, 베티스전에선 2-1로 앞선 후반 26분 베이가와 교체돼 19분간 뛰었다. 올 시즌 UCL 평균 출전시간은 약 24.3분이다.

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이는 올 시즌 포르투 유니폼을 입고 뛴 모든 경기의 평균 출전시간보다도 적다. 황인범은 각종 컵대회를 포함해 총 11경기에서 선발로 단 2경기를 뛰고 교체로 9경기에 나섰다. 경기당 평균 출전시간은 32.7분이다. 대략 90분 정규시간의 3분의2가 지났을 무렵 이가, 바렐라 등 미드필더와 교체돼 중원에 새로운 에너지를 불어넣는 역할을 맡았다. 지난달 벤피카와의 더비에서 데뷔골을 폭발하며 3대1 승리를 이끈 이후로도, UCL에서 포르투 축구가 제대로 통하지 않는다는 사실을 확인하고도 팀내 입지는 달라지지 않았다. 로테이션의 일환이라고 하기엔 리그 약체와의 경기에서도 선발 기회를 부여하지 않고 있다.

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파리올리 감독은 4-3-3 포메이션, 서로 다른 유형의 세 명의 미드필더를 두는 전술로 지난 2025~2026시즌 포르투갈 리그를 제패했다. 올 시즌에도 비슷한 컨셉을 유지하고 있다. 포르투갈 올해의 선수에 빛나는 박스 투 박스 유형 미드필더 빅토르 프로홀트와 공격형 미드필더 베이가가 붙박이 주전으로 분류되고, 수비형 미드필더 성향인 바렐라와 파블로 로사리오가 번갈아 중원을 지킨다. 프롤홀트를 중심으로 한 포르투 미드필더진은 자국 리그에선 8전 전승을 뒷받침했지만, 유럽에선 통하지 않는다. 포르투 골키퍼 디오고 코스타는 PSV전을 마치고 "상대팀들이 우리 경기 방식을 파악하기 시작했다"라고 우려의 목소리를 냈다.

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팀 분위기도 악화일로다. 포르투 수비수 야쿠프 키비오르, 얀 베드나렉은 PSV전 후 야유하는 홈팬과 '정면충돌'했다. 격앙된 감정 상태로 설전을 주고받았다. 베드나렉은 팬과 충돌에 대해 "난 항상 팬들이 선수들을 아끼고, 선수들이 구단을 아끼는 그런 팀에서 뛰고 싶었다. 오늘 우리가 딱 그런 모습을 보여줬다. 성공하고 싶기 때문에 때때로 좌절감이 생기는 것"이라고 말했다.

황인범은 다음달 5일 홈에서 이탈리아 강호 나폴리를 상대로 시즌 첫 UCL 승리를 노린다. A매치 데이 이후인 25일엔 전 소속팀인 페예노르트 원정길에 오른다. 포르투의 16강 진출 여부를 가를 중요한 2연전에 팀이 얼마나 달라진 모습을 보일지, 황인범의 입지에 변화가 생길지 지켜볼 일이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com