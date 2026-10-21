김민재 날벼락! '바이러스 감염' 충격→감독 사라져서 어쩌나…"다리 통증 느끼고 있어" 회복 기간 불확실

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 사령탑 없이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기를 치러야 할지도 모른다. 뱅상 콤파니 바이에른 뮌헨 감독이 바이러스 감염으로 경기에 함께 하지 못할 것으로 예상된다.

글로벌 매체 ESPN은 21일(한국시각) '콤파니 감독이 바이러스 감염으로 다리에 통증을 느끼고 있어 아스널과의 UEFA 챔피언스리그 홈경기에 참석할 수 있을지 불투명하다'고 보도했다.

애런 댕크스 뮌헨 수석코치는 이날 콤파니 감독이 회복까지 사흘 정도 더 필요할 수도 있다고 밝혔다. 콤파니 감독은 자택에서 휴식을 취하고 있다.

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댕크스 코치는 콤파니 감독 대신 기자회견에 참석해 "바이러스가 때때로 다리에 영향을 미쳤고, 통증도 느끼고 있다"며 "우리가 가장 중요하게 생각하며 권고한 것은 그가 휴식을 취하고, 필요한 만큼 시간을 갖는 것"이라고 밝혔다. 이어 "내일 회복할지, 아니면 이틀이나 사흘 뒤에 회복할지는 지금으로서는 모르겠다"며 "그가 쉬는 것 자체가 쉽지 않은 일"이라고 덧붙였다.

콤파니 감독은 지난 18일 독일 분데스리가 라이프치히전에서 뮌헨이 6-1로 대승을 거두는 동안 자리에 앉아 기운 없는 모습을 보였다. 당시 막스 에베를 뮌헨 단장은 콤파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 그는 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다.

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아스널전에 함께하지 못할 경우 어떻게 팀에 관여할 것이냐는 질문에 댕크스 코치는 지난 시즌 콤파니 감독이 파리생제르망(PSG)과의 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전에서 징계로 벤치에 앉았을 때와 같은 방식을 활용하겠다고 설명했다. 원격으로 소통하겠다는 의미다. 당시 뮌헨은 PSG에 4-5로 패했다.

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뮌헨 소속 한국 수비수 김민재는 오는 22일 오전 4시 아스널과의 일전에서 출전이 유력하다. 이번 시즌 콤파니 감독의 신뢰를 받고 있는데 그가 없는 경기에서도 좋은 활약을 보여줄 수 있을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com