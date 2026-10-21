'이게 팀이야!' 분노 폭발 리산드로 마르티네스, 결국 맨유 결별 임박…대체자로 '5000만 파운드' 제러드 브랜스웨이트 '영입 정조준'

epa13295013 Lisandro Martinez of Manchester United is shown a yellow card by Referee Stuart Attwell during the English Premier League match Manchester United against Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 10 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez fights for the ball with Atletico Madrid's Spanish midfielder #08 Pablo Barrios during the UEFA Champions League, league phase, matchday 2, football match between Club Atletico de Madrid and Manchester United at the Metropolitano stadium in Madrid on October 13, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 리산드로 마르티네스가 맨유(잉글랜드)를 떠날 것으로 보인다.

영국 언론 '익스프레스'는 21일(이하 한국시각) '맨유가 마르티네스의 매각을 결정했다. 5000만 파운드 수준의 대체 선수도 이미 정해놓았다'고 보도했다.

1998년생 마르티네스는 2022년 여름 이적 시장을 통해 맨유의 유니폼을 입었다. 그는 파이팅 넘치는 플레이로 팀에 활력을 불어넣었다. 다만, 부상 탓에 오랜 시간 그라운드에 나서지 못했다. 마르티네스는 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6경기에 나서 팀의 중심을 잡고 있다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - October 10, 2026 Tottenham Hotspur's Lucas Bergvall in action with Manchester United's Lisandro Martinez REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

논란의 일이 있었다. 마르티네스는 지난 14일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서 0대2로 패한 뒤 분노를 표했다. 결국 마르티네스는 구단과 면담한 뒤 개인 계정을 통해 '구단 수뇌부, 감독과 만났다. 매우 긍정적인 대화였고 직전 경기 뒤 있었던 일에 대해 의견을 나누고 터놓고 얘기할 수 있었다. 내가 열정적인 사람이고 축구를 엄청난 열정으로 대한다는 건 모두가 안다. 패배의 좌절감 때문에 어쩌면 적절하지 않았을 때와 장소에서 내 감정을 표현했고, 이에 대해 사과하고 싶다. 우리 구단은 모두가 하나로 뭉칠 때 최고의 모습을 보인다. 그 순간 내 말이 그런 데 도움이 되지 않았다는 걸 인정한다'고 사과했다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez in action with Leeds United's Dominic Calvert-Lewin Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

'익스프레스'는 '마르티네스는 맨유의 수비진 개편의 일환으로 올 시즌을 끝으로 팀을 떠날 전망이다. 그는 최근 아틀레티코 마드리드에 패한 뒤 맨유 수뇌부를 공개적으로 비판하며 논란을 야기했다. 그 뒤 사과했고, 이후 경기에도 나섰지만 이제 맨유에서의 시간은 막을 내릴 것으로 보인다'고 했다.

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이 매체는 또 다른 언론 '데일리메일'의 보도를 인용해 '맨유는 이적료 수익을 확보하기 위해 1년 연장 옵션을 발동할 것으로 보인다. 맨유는 현재 제러드 브랜스웨이트(에버턴) 영입을 목표로 삼고 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com