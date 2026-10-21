맨체스터 유나이티드 충격 폭로 "케인+라이스 영입 요구, 수뇌부가 안 해줬다"...텐 하흐 다 까발렸다

사진=365스코어스

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[스포츠조선 김대식 기자]에릭 텐 하흐 전 맨체스터 유나이티드 감독이 재임 시절 해리 케인과 데클란 라이스 영입을 구단에 요청했지만 성사되지 않았다고 털어놨다.

텐 하흐 감독은 20일(한국시각) 영국 디 애슬레틱과의 인터뷰에서 자신이 구상한 축구를 설명하며 "상대 진영에서 점유율 축구를 하는 것이다. 당연히 그들은 승리를 원한다. 올드 트래포드는 '꿈의 구단'이다. 그들은 모험적인 축구를 원한다. 그러려면 그에 맞는 프로필의 선수들이 필요하다"고 말했다. 이어 "나는 첫 시즌에 '센터백에 문제가 있고, 중앙 미드필더에도 문제가 있다. 그리고 특히 전략가가 필요하다. 그 다음엔 골이 필요하다'고 말했다. 그리고 골은 내 재임 3년 내내 가장 큰 문제였다"고 돌아봤다.

미드필더 영입 1순위는 바르셀로나의 프렝키 더 용이었다. 매체는 '맨유는 몇 주 동안 협상을 진행했지만, 선수는 이적을 거절했다'고 전했다. 텐 하흐 감독은 "모든 사람은 감독이 협상을 진행하고 내가 재정 문제에 관여한다고 생각하지만 나는 전혀 관여하지 않았다. 물론 최선을 다했다. 구단 수뇌부가 참여한 미팅을 만들어 그를 설득하려 했다. 하지만 우리는 성공하지 못했다"고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

대안으로 지목한 선수가 웨스트햄의 라이스였다. 텐 하흐 감독은 "문제는 웨스트햄이 그를 보내주고 싶어 하지 않았다는 점이다. 우리는 시험해 보기 위해 더 많은 노력을 할 수 있었을 것이다. 구단도 노력했지만, 구체적인 프로세스가 어떻게 진행되었는지는 모른다"고 말했다. 당시 24세였던 라이스는 2023년 여름 총액 1억5000만파운드(약 2662억원) 이적료를 기록하며 아스널에 입단했고, 지난 시즌에는 주장 완장을 차고 아스널의 22년 만의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승에 결정적인 역할을 했다. 올해 발롱도르 30인 후보에도 이름을 올렸다.

공격수 영입 요구는 단 한 명뿐이었다. 텐 하흐 감독은 "구단에 '단 한 명의 선수만 원한다. 여러분도 누구인지 알 것이다'라고 말했다"며 30세였던 케인을 지목했다. 그는 "나는 그를 위해 싸웠다. 그가 매우 긍정적이라는 소식을 들었지만, 정작 나는 그 문제로 그와 직접 대화해 본 적은 없다. 구단 수뇌부 사이에서 의사결정 프로세스가 어떻게 흘러갔는지는 모른다"고 했다. 이어 "그들이 내린 결론이었다. 나에게는 재정적인 내막까지 알 수 있는 권한이 없었다"고 말했다.

EPA연합뉴스

케인은 결국 1억1000만유로(약 1639억원)의 이적료로 토트넘에서 바이에른 뮌헨으로 향했다. 매체는 '잉글랜드 대표팀 주장은 바이에른에서 155경기에 출전해 157골을 터뜨리며 독일 분데스리가 우승 트로피를 두 차례 들어 올렸고, 올해 발롱도르 후보에도 올랐다'고 전했다.

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텐 하흐 감독은 "맨유 같은 구단이 성공하기 위해서는 인품을 갖추고, 성숙하며, 책임감 있는 선수들이 필요하다고 생각한다. 우리가 영입한 5~6명의 선수들은 어리고 잠재력이 높았지만, 완성된 제품은 아니었다. 그들에게는 케인, 라이스, 브루노 페르난데스 같은 뛰어난 프로 선수들의 이끌림이 필요하다"고 강조했다.