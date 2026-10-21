"축구는 계속해야 한다" 정해진 이별→불투명한 미래, 뒤숭숭한 김천 상무…주승진 감독의 메시지

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]"축구는 계속해야한다."

주승진 김천 상무 감독이 뒤숭숭 팀 분위기를 다잡았다.

한국프로축구연맹 클럽자격심의위원회는 최근 2027시즌 K리그1 참가자격인 'K리그1 라이선스' 심사를 완료했다. 김천은 라이선스를 받지 못했다. 올 시즌을 끝으로 김천시와의 연고 협약이 종료돼 2027년 K리그1 라이선스를 발급받지 못한 것이다.

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'군 팀' 김천은 김천시-국군체육부대(상무)-한국프로축구연맹의 협약에 따라 2021년 K리그에 첫선을 보였다. 당시 김천은 '4+1' 연고 협약을 했다. 김천은 상무와 연고 협약이 끝나면 시민구단으로 전환해 K리그와 동행할 계획이었다. 하지만 김천시는 지난달 '김천 상무의 시민프로축구단 전환을 추진하지 않기로 결정했다'고 밝혔다. 결국 김천은 역사 속으로 사라지게 됐다. 상무도 아직 새 연고지를 찾지 못한 것으로 알려졌다.

주 감독은 "선수들과 (관련) 얘기를 시즌 중에는 되도록이면 하지 않으려고 했다. 하지만 선수들도 연고지 관련해서 궁금해 한다. 나도 잘 모르지만, 아는 선에서 선수들과 얘기는 했다"며 "환경 등 변수가 있겠지만 흔들릴 수는 있어도 계획한 것을 꾸준히 하는 게 중요하다고 얘기했다"고 설명했다.

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김천이란 팀이 사라지면서 주 감독의 미래도 불투명해졌다. 그는 "미래가 불투명하지 않은 게 있나. 내 소임은 올 시즌까지 하는 것이다. 나도 선수들에게 흔들리는 모습 보이지 않으려고 한다"며 "선수들에게도 지금 잘해야 미래가 있는 것이라고 얘기했다. '소속팀 가서 잘하겠다'는 그런 표현은 절대 있을 수 없다. 여기서 잘해야만 소속팀 가서도 잘할 수 있다. 일관성 있게 하고 있다"고 덧붙였다.

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사진제공=한국프로축구연맹

김천은 연고지 문제를 비롯해 병역 특례 논란 등으로 어려움을 겪고 있다. 주 감독은 "선수들은 상무 입대를 통해 자신들을 한 단계 업그레이드 시켜야 한다. 국방의 의무를 다하면서 축구 커리어에 있어서 한 단계 올리는 것이 목적이다. 시간을 잘 써야 한다고 얘기한다"며 "상무 축구단의 성과에 대해서는 긍정적으로 평가해 주셨으면 좋겠다. 조금 잘못된 발언으로 이미지가 많이 안 좋아졌다. 그럼에도 축구를 통해 국위선양하는 부분이 있다. 선수들이 책임감을 갖고 해야하는 부분인 것 같다. 나도 말씀 드리는 것이 참 조심스럽다. 그럼에도 선수들이 자기 꿈을 펼치고 국외선양할 수 있는 긍정적인 메시지가 나왔으면 하는 바람"이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com