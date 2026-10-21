임오경 의원→대한체육회 "병역 논란 축구선수들 공정위 통해 징계해야"[

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[스포츠조선 전영지 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 터져나온 병역 특례 논란은 국정감사의 뜨거운 화두였다.

대한민국 축구대표팀은 아시안게임 결승에서 일본을 1대0으로 꺾고 4연패 위업을 이뤘지만 금메달 직후 일부 선수들의 몰지각한 발언과 행실이 국민적 논란에 휩싸였다. 막내 박승수가 '전역모'를 쓰고 인증샷을 찍어올렸고, '주장' 이기혁도 입대 직전 금메달을 딴 기쁨에 "군대 안 간다"를 외치며 국민적 비난이 쏟아졌다. 양민혁 역시 트로피 대신 메달을 받는 데 대한 질문에 "메달, 트로피는 중요치 않았다"며 군 면제를 언급하면서 논란은 일파만파 퍼져나갔다.

21일 국회 문화체육관광위원회의 체육단체 국정감사에서 '우생순 레전드' 임오경 더불어민주당 의원이 강도 높은 질의를 이어갔다. '1984년 LA올림픽 유도 금메달리스트' 하형주 국민체육진흥공단 이사장과 '2004년 아테네올림픽 탁구 금메달리스트' 유승민 대한체육회장을 향해 "이번 아시안게임에서 보여준 일부 프로 종목 선수들의 스포츠 정신은 최악이었다"면서 "올림픽 금메달을 따면서 군대 면제 같은 생각을 한 적이 있는지" 질문했다. 대선배인 하 이사장도, 유 회장도 "전혀 그렇지 않았다"며 고개를 저었다.

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임 의원은 "저는 20대에 이런 문제를 고민했다. 핸드볼 금메달 획득했는데 남자는 군 면제가 있고 여자는 결혼, 출산에 경력단절까지 감당해야 했다. 이 문제로 토론한 적도 있다. 성차별이라고 생각했다. 분명 풀어야할문제라고 생각했다"고 돌아봤다. "아시안게임에 사익을 위해 출전하는 프로선수들이 국민적 공분을 사고 있다. 아마추어 선수들이 치열한 경쟁을 뚫고 태극마크를 달기 위해 훈련하는 모습을 생각하며 피눈물이 났다"고 했다. 프로 선수들에 대한 국가대표로서의 윤리교육 강화에 대한 질의를 하면서 "대한체육회에 관련 규정도 없는데 어떻게 강화하느냐"고 질타한 후 유승민 대한체육회장에게 "대한체육회는 이 문제와 관련해 스포츠공정위원회를 개최했는지"고 물었다. 유 회장이 "개최하지 않았다"고 답하자 부적절한 언행을 한 프로 선수들을 일일이 거명했다. 이어 "프로인 야구 대표팀은 일본 사회인 팀에 완패했다. 저도 아시안게임 군 면제는 폐지해야 한다고 생각한다. 야구, 축구 프로선수들도 아시안게임 출전을 2~3부 선수들에게 넘겨야 한다"고 목소리를 높였다. 이어 유 회장에게 "윤리위를 조속히 개최해서 관련 선수들을 징계하라"고 요구한 후 향후 체육요원 편입과 관련한 병역 특례 제도 개정에 대한 의견을 물었다.

유 회장은 "적절하게 개정이 돼야 한다. 하지만 일부 프로선수들의 태도로 인해 이런 일이 생겼는데 다른 프로선수들도. 아마추어 선수들도 피해를 입게 됐다. 아마추어 선수들의 자격이 박탈될 수 있다. 조심스럽게 접근해야 한다"는 의견을 냈다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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