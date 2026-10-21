'韓 축구 핵심 이강인 팔더니' PSG 대폭망! '십자인대 파열' 주전 부상 속출 '대위기'…크바라츠헬리아+뎀벨레 '동반 아웃'

사진=칼쉬 스포츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)의 공격수 흐비차 크바라츠헬리아의 십자인대 파열이 우려되고 있다. 여기에 더해 우스만 뎀벨레까지 햄스트링을 부여잡으면서 파리생제르망(PSG)에게는 핵심 로테이션 선수였던 이강인의 부재가 아쉬운 순간이다.

프랑스 매체 '레퀴프'는 21일 '크바라츠헬리아가 경기 시작 약 1시간 만에 교체된 뒤, 새벽까지 심각한 우려가 제기됐다'며 '초기 검사 결과도 안심할 만한 상황은 아니다'고 보도했다.

크바라츠헬리아는 정확한 진단을 위해 자기공명영상(MRI) 검사를 받을 예정이다. 현재로서는 십자인대 파열 가능성이 우려되고 있다. 크바라츠헬리아는 이날 열린 FC 바르셀로나와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기 도중 상대 선수 사비 에스파르와 강하게 충돌했다. 크바라츠헬리아는 충돌 직후 무릎을 붙잡은 채 고통스러워하며 몸을 비틀었다. 상당한 고통을 받고 있는 듯했으며, 발을 땅에 디디지 못할 정도였다. PSG는 바르셀로나를 4-2로 잡아내는데 성공했지만, 크바라츠헬리아의 장기 부상 가능성이 커지면서 걱정이 이만저만이 아니다. 구단은 크바라츠헬리아의 MRI 검사 결과를 기다리겠다는 입장이다. 구단 측은 "예후를 예측하기 어렵다"고 말을 아꼈다.

Advertisement

선수 측에서는 심각한 우려가 나오기 시작했다. 초기 검사 결과가 좋지 않았기 때문이다. 크바라츠헬리아의 측근들 가운데 대다수가 무릎 십자인대 파열을 우려했다.

아울러 뎀벨레까지 부상을 당했다. 해당 경기에서 뎀벨레는 전반 19분 드리블 돌파 중 왼쪽 허벅지 뒤쪽을 부여 잡았다.

Advertisement

PSG 입장에서는 주전 공격수 두 자리가 동시에 구멍이 났다. PSG는 현재 리그1에서도 선두 싸움을 벌이고 있다. 1위 리옹과 승점이 같지만, 골득실에서 밀려 2위를 기록 중이다. 해마다 우승을 밥 먹듯이 했던 PSG에게는 다소 자존심이 상하는 상황이다. 구단은 UEFA 챔피언스리그 일정까지 소화하고 있어 크바라츠헬리아와 뎀벨레의 이탈은 치명적으로 평가된다.

Advertisement

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한국 선수 이강인의 부재가 아쉬울 수밖에 없는 시점이다. 이강인은 지난해 주전 선수들의 부상 상황에서 안정적으로 그 자리를 메운 선수였다. 이강인과 함께 곤살루 하무스도 로테이션 멤버로 꾸준히 팀에 기여했다. 이강인은 지난 여름 이적시장 아틀레티코 마드리드(스페인)로 떠났고, 하무스는 AC 밀란(이탈리아)행을 선택했다. 루이스 엔리케 PSG 감독이 이 위기를 어떻게 타개할지 관심이 쏠린다. PSG는 페란 토레스, 미카 고츠, 마그네스 아클리우슈 등 젊은 공격수들을 보유하고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com