"스포츠단이 만만한가" '우생순' 임오경 의원,마사회 해체 논란 강하게 질타 "경영악화가 스포츠단 탓인가"[2026국감 현장]

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[스포츠조선 전영지 기자]"스포츠단이 그렇게 만만한가?"

임오경 더불어민주당 의원이 최근 논란이 된 한국마사회 스포츠단 해체 문제와 관련해 강하게 질책했다.

임 의원은 21일 국회 문화체육관광위원회 체육단체 국정감사에서 한국마사회 유병욱 전 홍보실장을 참고인으로 신청했다. 임 의원은 유 실장에게 "한국 마사회 경영실적이 34% 감소했다는데 스포츠단 때문에 악화됐나?"라고 질문했다. 유 실장이 "그렇지 않다"고 답변했다. 임 의원은 "반면 경영 악화에도 불구하고 성과급은 계속 올라가고 있다. 경영 악화의 책임이 스포츠단인가? 경영 악화에도 챙길 것 다 챙기고 유도, 탁구 등 스포츠단을 해체하겠다는 것인가"라고 강도 높게 질의했다. 유 실장은 "해체가 확정된 것은 없다"고 답했다. 이에 임 의원은 "감독에게 재계약하지 않겠다고 통보하지 않았나. 재계약 하지 않으면 팀에 남는 선수가 없는데 팀이 존속하나. 재계약을 안하면 해체인가 아닌가?"라고 목소리를 높였다. 유 실장은 "재계약을 안한다고 결정된 것이 없다. 그렇게 통보한 바 없다"고 거듭 부정했다. 임 의원이 "올 여름 통보하지 않았나. 재계약 안한다고 통보했다"고 재차 주장하자 유 실장은 "그런 사실이 없다"고 거듭 답했다.

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임 의원은 "회장님이 국정감사에서 재계약을 하지 않는다고 말씀하셨다. 선수들을 이적시킨다는 것인가. 팀을 매각한다는 것인가. 선수, 지도자에 대한 구제책은 있나?"고 질타했다. 유 실장이 "재계약 여부가 확정되지 않았다. 회장님께서 확정적으로 말씀하신 것은 아니다"고 답했다. 임 의원은 "경영 악화로 인해 스포츠단 예산은 32억원, 예년의 0.65% 수준이다. 이런 경우 경마, 경륜도 스포츠토토처럼 매출 총량제를 없애거나 시스템이나 서비스를 개선해야지 매출이 줄었다고 스포츠단부터 없애는 게 말이 되나. 일방적 해체 아닌가. 분명 감독에게 재계약 안한다고 했다. 어떻게 이걸 받아들여야 하나. 재계약을 안한다니 이게 해체인가 아닌가"라고 비판했다. 유승민 대한체육회장의 의견을 묻자 유 회장 역시 "사실상 해체"라고 답했다. 임 의원은 "스포츠단을 해체하기 전 내부 의사결정 절차가 있어야 하는데 사전논의해봤나. 해체되기 전에 논의 한번이라도 해봤나. 스포츠단이 그렇게 만만한가"라며 목소리를 높였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com