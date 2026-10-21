협회장도 없는 韓, 日은 이제 월드컵 우승 정조준…"EPL에 선수 더 보내야" 끝없는 욕심…그 속에 숨은 고민은

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 허풍처럼 들렸던 계획은 정말 현실이 되는 걸까.

미야모토 쓰네야스 일본축구협회장이 제시한 청사진에 관심이 쏠린다. 일본 스포츠호치에 따르면, 미야모토 회장은 이날 도쿄 도내에서 개최된 아시아축구연맹(AFC) 협회장-사무국장 회의에 연설자로 나서 일본 축구가 걸어온 길과 아시아 축구의 미래 전망에 대해 연설했다.

'일본 축구가 걸어온 길'이라는 제하에 영어로 연설한 미야모토 회장은 J리그 창설, 훈련 시설 및 제도 정비 등에 대해 설명했다. 눈길을 끈 것은 선수들의 해외 진출에 관한 시각이다. 그는 "우리는 더 많은 선수를 유럽, 특히 잉글랜드 프리미어리그에 보내고 싶다"며 "현재 프리미어리그에서 뛰는 일본 선수는 9명, 챔피언십(2부리그)에서는 8명이 뛰고 있다. 하지만 최고의 성장 환경을 제공해주는 그 무대에 더 많은 선수를 보내야 한다"고 강조했다.

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2020년대 들어 일본 선수들의 프리미어리그 진출은 폭발적인 증가세를 보이고 있다. 2022 카타르월드컵에서 스페인, 독일을 연파하면서 위상을 크게 끌어 올렸고, 이후 친선경기에서 브라질, 잉글랜드를 격파하는 등 유럽-남미 강호들에게 전혀 밀리지 않은 경기력을 보여준 게 컸다. 지난 북중미월드컵에서도 네덜란드와 2대2로 비겼고, 브라질과의 32강전에서 1대2로 석패하며 달라진 위상을 드러냈다. 특히 이 대회 스쿼드 26명 중 23명을 유럽파로 채우면서 눈길을 끌었다.

미야모토 회장은 "부정적인 시각은 아니지만, 일본축구협회는 지금까지 이상으로 수익을 만들어야 한다. 친선경기 때 유럽파 선수들을 불러들일 때 막대한 비용이 든다. 협회 재정에 일정 부분 부담을 주는 요인"이라고 행복한 고민을 털어놓기도 했다. 그는 향후 일본 축구 발전 주제에 대해 "모든 연령별 대표팀이 국제 대회에서 성공을 거두고, 여자 축구 경기 인구 및 인기 확대, 축구를 통한 사회적 가치 향상"이라고 밝혔다.

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대한축구협회장 자리는 현재 공석이다. 정몽규 전 회장이 북중미월드컵 이후 사퇴 의사를 드러내면서 이용수 부회장 직무대행 체제로 운영 중이다. 대한체육회 규정에 따라 내년 3월 6일까지 선거를 치러야 하나, 구체적인 선출 방안이나 후보군조차 드러나지 않고 있다.

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일본축구협회는 2005년 발표한 장기 계획에서 2050년까지 월드컵 우승을 목표로 한다고 명시했다. 발표 당시만 해도 비웃음을 샀지만, 중간 지점에 이른 현재는 착실히 목표에 다가서고 있다는 평가를 받고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com