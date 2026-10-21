'韓 에이스' 이강인 괜히 팔았나...PSG 초대형 날벼락, 'UCL 2연패 주역' 흐비차 쓰러졌다 "십자인대 파열 의심"

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG) 전력에 큰 변수가 발생했다.

프랑스의 레퀴프는 21일(한국시각) '경기 도중 공격된 흐비차 크바라츠헬리아의 부상 소식이 큰 우려를 불러일으키고 있다'고 보도했다.

PSG는 21일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 4대2로 승리했다. 이번 승리로 PSG는 리그 페이즈 첫 3경기를 모두 승리하며 1위에 올랐다. 전반 초반부터 경기의 흐름은 PSG가 주도했다. 전반 38분 터진 데지레 두에의 선제골 이후 동점골을 허용하기도 했으나, 후반에만 3골을 터트리는 저력을 선보이며 승리를 챙겼다.

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다만 PSG는 경기 후 마냥 웃을 수 없었다. 핵심 선수의 부상 이탈이 뼈아픈 전력 공백을 예고하고 있다. 이날 경기 선발 출전한 흐비차는 후반 14분 도중 통증을 호소하며 경기를 계속 뛸 수 없었다. PSG는 흐비차를 빼고 마그네스 아클리우슈를 투입했다.

흐비차의 상태는 그리 긍정적이지 않은 것으로 보인다. 레퀴프는 '흐비차는 바르셀로나 수비수 사비 에스파르트와의 격렬한 충돌 이후 PSG의 시즌은 비극적인 전환점을 맞이할 위기다. 흐비차는 무릎을 부여잡고 고통스러워했다. 공개된 영상에 따르면 그는 발에 전혀 체중을 실지 못했다. 구단은 예정된 MRI 결과를 기다려야 한다고 밝히며, 현재로서 부상이 예측하기 어렵다며 구체적인 언급을 피했다'고 전했다.

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이어 '초기 검사 결과가 우려스러운 내용으로 나오면서 선수 측에서는 심각한 우려가 제기되었다. 흐비차의 측근들은 그의 전방십자인대 파열을 걱정 중이다. 수요일 정밀 검사에서 이것이 사실인지가 확인될 것이다. 다만 선수 측은 지난밤 매우 긴장된 분위기였다'고 덧붙였다.

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흐비차가 빠진다면 PSG에도 타격이 클 수밖에 없다. 2024~2025시즌 겨울 이적시장에서 PSG에 합류한 흐비차는 최고의 영입이었다. 해당 시즌 곧바로 팀에 주전으로 자리 잡은 그는 PSG 구단 역사상 첫 UCL 우승에 일조했다. 흐비차는 뛰어난 드리블과 강력한 킥을 바탕으로 PSG 측면을 책임진 흐비차의 활약이 대단했다. 2025~2026시즌에도 UCL 2연패에 일조한 핵심 멤버다. 올 시즌은 11경기 2골-1도움으로 활약이 다소 아쉬웠으나, 여전히 흐비차의 존재감은 적지 않다. 이강인과 브래들리 바르콜라 등 대체 자원들은 지난여름 이적한 상황, 흐비차의 장기 부상이 결정된다면 PSG의 대처도 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com