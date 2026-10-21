핵심은 韓 축구 에이스 이강인 퍼포먼스인데…'67년 만의 亞 정상 도전' LEE, 부상 우려 OUT→또 발생한 '이상 신호'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 결국 '탈'이 났다. 올 시즌 처음으로 경기에 나서지 못했다.

아틀레티코 마드리드(스페인)는 21일(이하 한국시각) 독일 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 슈투트가르트(독일)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 1대1로 비겼다. 이강인은 출전 명단에 이름을 올렸지만, 그라운드를 밟지 못했다. 올 시즌 첫 결장이다. 그는 스페인 프리메라리가 7경기, UCL 2경기 등 개막 후 9경기에 모두 출전했다. 하지만 이날은 벤치만 지키다 경기를 끝냈다.

이유가 있었다. 스페인 언론 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 개인 계정을 통해 '이강인이 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 약간의 불편함을 겪고 있다. 무리하게 출전하지 않았다. 예방 차원에서 워밍업조차 하지 않았다. 시즌은 길다. 부상 등을 방지하기 위해 선수들의 체력을 관리해야 한다는 점은 분명하다'고 전했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

이강인의 몸 상태 이슈는 처음이 아니다. 그는 지난 6일 용인미르스타디움에서 열린 대한민국과 우즈베키스탄과의 친선경기 중 발목 부상으로 교체됐다. 당시 로베르트 모레노 임시 감독은 "발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 빠져나와야 했다"고 말했다. 이강인도 "오래된 부상이다. 잘 관리하면서 해야 할 것 같다"고 설명했다. 결국 그는 10일 알라베스전에서 무려 7경기 만에 벤치에서 출발했다. 후반 12분에야 파블로 바리오스와 교체돼 그라운드를 밟았다.

epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

이강인은 올해 부상으로 여러 차례 이탈했다. 그는 파리생제르맹(PSG·프랑스) 소속이던 지난해 말, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승전에서 부상해 2월에야 복귀했다. 지난 5월 중순에도 왼쪽 발목 부상으로 몇 경기를 건너뛰었다. 이강인은 올해 엄청난 양의 경기를 소화하고 있다. PSG에서 2025~2026시즌 후반기를 치렀고, 이후 태극마크를 달고 북중미월드컵에 출격했다. 아틀레티코 마드리드 이적 후에도 팀의 핵심으로 뛰고 있다.

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모레노호도 걱정이 앞설 수밖에 없다. 한국은 11월 A매치 이후 내년 1월 아시안컵에 출격한다. 개최국 사우디아라비아의 중동 정세 불안 속에서도 대회의 정상 개최 가능성이 거론된다. 결국 핵심은 이강인의 퍼포먼스다. 하지만 잦은 부상 우려는 '이상 신호'다. 1960년 이후 67년 만의 아시아 정상에 도전하는 한국 축구에도 '빨간불'이 켜질 수 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com